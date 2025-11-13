Srbija je treća sa 10 bodova i bez obzira na rezultat meča sa Letonijom u nedelju u Leskovcu, ostaće na toj poziciji
Fudbal
TUŽAN POGLED NA TABELU: Srbija je ostala bez Mundijala! Skupo nas koštao poraz od Albanje u Leskovcu
Porazom od Engleske u Londonu, uz pobedu Albanije u Andori, postalo je jasno da će fudbalska reprezentacija Srbije ostati bez šanse da se plasira na Mundijal.
Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
"Orlovi" će tako narednog leta biti posmatrači tokom Svetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, SAD i Meksiku.
Kolo pre kraja kvalifikacija, Engleska je prva sa 21 bodom i već je obezbedila plasman na Mundijal.
Albanija ima 14 bodova i kao druga će u baraž.
Srbija je treća sa 10 bodova i bez obzira na rezultat meča sa Letonijom u nedelju u Leskovcu, ostaće na toj poziciji.
Na dnu su Letonija i Andora.
