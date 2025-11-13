Slušaj vest

Porazom od Engleske u Londonu, uz pobedu Albanije u Andori, postalo je jasno da će fudbalska reprezentacija Srbije ostati bez šanse da se plasira na Mundijal.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Orlovi" će tako narednog leta biti posmatrači tokom Svetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, SAD i Meksiku.

Kolo pre kraja kvalifikacija, Engleska je prva sa 21 bodom i već je obezbedila plasman na Mundijal.

Albanija ima 14 bodova i kao druga će u baraž.

Srbija je treća sa 10 bodova i bez obzira na rezultat meča sa Letonijom u nedelju u Leskovcu, ostaće na toj poziciji.



Standings provided by Sofascore

Na dnu su Letonija i Andora.

