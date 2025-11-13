Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je večeras bez šansi da se plasira na Svetsko prvenstvo naredne godine.

"Orlovi" su poraženi u Londonu od Engleske rezultatom 2:0 (1:0), i uz trijumf Albanije u Andori (1:0) ostali i bez teorije da se domognu drugog mesta i baraža.

Novi selektor Orlova Veljko Paunović debitovao je porazom na klupi Srbije, a posle utakmice na Vembliju je rekao:

- Zadovoljan sam sa momcima i njihovim odnosom, sa hrabrošu koje smo imali, posebno u drugom poluvremenu. Bili smo hrabriji, organizovaniji, odvažniji. Uspevali smo da prenesemo loptu na njihovu polovinu, imali smo nekoliko dobrih šansi koje smo mogli bolje da rešimo. Nisam zadovoljan sa rezultatom, mislim da možemo bolje. Drago mi je da su bekovi funkcionisali kako treba, i Mimovič i Terzić smu imali teške protivničke igrače i odradili su dobar posao - rekao je Paunović pa dodao:

- Imali smo dobrih stvari, bilo ih je malo, ali moramo da napravimo mnogo više, da budemo ekipa koja veruje u sebe, kao što smo bili u drugom poluvremenu, to nam nedostaje, ali to su stvari koje moramo da popravimo u sledećim mečevima, u nedelju i kasnije.