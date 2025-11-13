Sjajan gol engleskog fudbalera.
MAJSTORIJA! SAKA VRUNSKIM UDARCEM MATIRAO RAJKOVIĆA NA VEMBLIJU! Pogledajte kako je Engleska povela protiv Srbije! VIDEO
Fudbaleri Srbije trenutno na "Vembliju" protiv Engleske igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Uspešno su odolevali naši fudbaleri favorizovanim Eglezima do sredine prvog poluvremena, ali je u 28. minutu usledio hladan tuš za izabranike Veljka Paunovića.
Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Domaćin je izveo slobodan udarac preko Rajsa, Rajković je boksovao. Na loptu je naleteo Orajli, a lopta se odbila pravo na nogu Saki koji je iskosa preciznim udarcem pogodio mrežu i svom timu doneo vođstvo.
