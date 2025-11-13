Slušaj vest

Fudbaleri Srbije trenutno na "Vembliju" protiv Engleske igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Uspešno su odolevali naši fudbaleri favorizovanim Eglezima do sredine prvog poluvremena, ali je u 28. minutu usledio hladan tuš za izabranike Veljka Paunovića.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Domaćin je izveo slobodan udarac preko Rajsa, Rajković je boksovao. Na loptu je naleteo Orajli, a lopta se odbila pravo na nogu Saki koji je iskosa preciznim udarcem pogodio mrežu i svom timu doneo vođstvo.

Pogledajte gol:

Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković