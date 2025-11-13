Slušaj vest

Fudbaleri Engleske pobedili su večeras Srbiju na Vembliju rezultatom 2:0 u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Domaći fudbaleri došli su u vođstvo u 28. minutu, kada je Bukaju Saka preciznim udarcem matirao Predraga Rajkovića.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Izabranici Veljka Paunovića zaigrali su bolje u drugom poluvremenu, imali su nekoliko dobrih šansi koje nisu realizovali, da bi u 90. minutu stigla kazna.

Tačan rezultat je Eze. Nakon sjajne kontre domaće selekcije Foden je proigrao Ezea koji je na prelep način pogodio mrežu Orlova za konačnih 2:0.

