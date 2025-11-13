Slušaj vest

Evropsko prvenstvo održaće se 2028. godine u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj. Takođe, domaćin je trebalo da bude i Severna Irska, ali je odustala zbog nedostatka sredstava.

Stadion Vembli Foto: Kurir, Profimedia, Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Učetstvovaće 24 ekipe.

Za razliku od prethodnih evropskih prvenstava, zemlje domaćini moraće da se kvalifikuju na turnir 2028. godine, ali ako to učine direktno, biće im garantovano da igraju utakmice grupne faze na domaćim stadionima, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

EURO 2028 biće otvoreno utakmicom na stadionu "Milenijum" u Kardifu, a polufinala i finale igraće se na londonskom "Vembliju"

Četvrtfinalne utakmice igraće se u Kardifu, Dablinu, Glazgovu i na londonskom Vembliju.

Fudbaleri će igrati utakmice grupne faze i na stadionima Mančester sitija, Evertona, Totenhema, Aston Vile i Njukasla

Žreb za kvalifikacije biće održan 6. decembra 2026. godine u Belfastu.

Stadion Vembli - svlačionica Srbije Izvor: Kurir