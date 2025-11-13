Slušaj vest

Iako su ga agenti kontaktirali povodom mogućeg angažmana, Tudor je jasno poručio da posao u ruskoj Premijer ligi trenutno nije u njegovim planovima.

Njegovi zastupnici trenutno čekaju ponude iz vodećih evropskih liga, gde Tudor želi da nastavi svoju karijeru.

Hrvatski stručnjak je pre 20-ak dana dobio otkaz u Juventusu, a pre toga je vodio Lacio, Marsej, Veronu, Galatasaraj i PAOK.

Moskovski klub traži trajno rešenje nakon što se rastao sa našim Dejanom Stankovićem, koji je na klupi bio od maja 2024. godine.

Dužnost glavnog trenera Spartaka privremeno je preuzeo Vadim Romanov.

Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Ne propustiteFudbalDEJAN STANKOVIĆ TO NIJE ZASLUŽIO: Spartak pokazao nepoštovanje prema srpskom treneru! A on je jedan od najboljih u istoriji kluba!
profimedia0891258253.jpg
FudbalPRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON ODLASKA IZ SPARTAKA: Srpski trener se oglasio i emotivnim rečima oduševio navijače, pa igračima poslao brutalnu poruku!
Dejan Stanković
FudbalRUSI BRZO REAGOVALI! POZNATO JE KO MENJA DEJANA STANKOVIĆA NA KLUPI SPARTAKA! Kormilo preuzima čovek koji je veoma dobro poznat navijačima!
FudbalSADA I ZVANIČNO: Dejan Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve!
Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka

Dejan Stanković vređao ruskog novinara Izvor: Match TV