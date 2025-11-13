Doskorašnji trener Juventusa Igor Tudor odbio je ponudu da preuzme moskovski Spartak.
IGOR TUDOR ODBIO DA ZAMENI DEJANA STANKOVIĆA: Hrvatskog stručnjaka zanimaju samo "lige petice"
Iako su ga agenti kontaktirali povodom mogućeg angažmana, Tudor je jasno poručio da posao u ruskoj Premijer ligi trenutno nije u njegovim planovima.
Njegovi zastupnici trenutno čekaju ponude iz vodećih evropskih liga, gde Tudor želi da nastavi svoju karijeru.
Hrvatski stručnjak je pre 20-ak dana dobio otkaz u Juventusu, a pre toga je vodio Lacio, Marsej, Veronu, Galatasaraj i PAOK.
Moskovski klub traži trajno rešenje nakon što se rastao sa našim Dejanom Stankovićem, koji je na klupi bio od maja 2024. godine.
Dužnost glavnog trenera Spartaka privremeno je preuzeo Vadim Romanov.
Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com
