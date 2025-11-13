Slušaj vest

Fudbaleri Srbije od 20.45 gostuju Engleskoj u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Engleska - Srbija Foto: Kurir Sport

Utakmica grupe K odigraće se na čuvenom "Vembliju" u Londonu pred 90.000 gledalaca.

Pun Vembli čeka Srbiju Izvor: Kurir sport

Poznato je koliko Englezi vole fudbal i rado gledaju utakmice.

Šalovi Engleska - Srbija Izvor: Kurir sport

I nije im bitno ime protivnika. Za razliku od novinara, koji su se dobrano obrukali, navijači su "odradili" svoj deo posla i pokupovali ulaznice za ovaj meč, pa će Veljka Paunovića i njegove Orlove dočekati rasprodate tribine.

Inače, na štandu sa navijačkim rekvizitima mogu se naći šalovi za ovaj meč po ceni od 20 funti, odnosno oko 2.500 dinara.

Pun Vembli čeka Srbiju Izvor: Kurir sport