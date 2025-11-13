Kurir u Londonu! Specijalni izveštač: Miloš Bjelinić
SRBIJU ČEKA PAKAO: Vembli rasprodat! Orlovi gostuju Engleskoj pred 90.000 navijača
Fudbaleri Srbije od 20.45 gostuju Engleskoj u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.
Engleska - Srbija Foto: Kurir Sport
Utakmica grupe K odigraće se na čuvenom "Vembliju" u Londonu pred 90.000 gledalaca.
Poznato je koliko Englezi vole fudbal i rado gledaju utakmice.
I nije im bitno ime protivnika. Za razliku od novinara, koji su se dobrano obrukali, navijači su "odradili" svoj deo posla i pokupovali ulaznice za ovaj meč, pa će Veljka Paunovića i njegove Orlove dočekati rasprodate tribine.
Inače, na štandu sa navijačkim rekvizitima mogu se naći šalovi za ovaj meč po ceni od 20 funti, odnosno oko 2.500 dinara.
