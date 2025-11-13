Slušaj vest

“Orlovi” će u spektakularnom okršaju na “Vembliju” odmeriti snage sa favorizovanom Engleskom, dok se u isto vreme, od 20:45, u Andori sastaju domaćin i Albanija.

Englezi su već obezbedili prvo mesto u grupi sa maksimalnih 18 bodova, Albanija se nalazi na drugoj poziciji sa 11, dok Srbija zaostaje sa 10 osvojenih poena. Letonija i Andora su odavno ispale iz trke.

Uoči večerašnjih mečeva, pažnju javnosti privukao je albanski novinar sa Kosova Arlind Sadiku, koji se javio iz Andore, gde prati reprezentaciju Albanije, pa je na društvenim mrežama objavio sledeću poruku:

- Ovde će Albanija biti večeras. Ovde čekamo da se istorija ispiše. Napred Albanci - napisao je Arlind Sadiku na Instagramu.

Podsetimo, Sadiku je prošle godine tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj izazvao incident kada je provocirao srpske navijače tokom meča između Srbije i Albanije, zbog čega mu je oduzeta akreditacija i bio je udaljen sa turnira.