Engleski fudbaler Džud Belingem će meč protiv Srbije započeti sa klupe za rezervne igrače
KVALIFIKACIJE ZA SP
OLAKŠANJE ZA PAUNOVIĆA I SRBIJU: Jedan od najboljih igrača Engleske ne počinje meč na "Vembliju"
Naime ako je verovati medijima na Ostrvu Tomas Tuhel će šansu od početka dati veznjaku Aston Vile Morganu Rodžersu.
Belingem je propustio je poslednje četiri reprezentativne utakmice, uglavnom zbog povrede ramena.
Englezi su sa svih šest pobeda, bez primljenog gola, već obezbedili plasman na Mundijal,
U poslednjem kolu u nedelju gostuju Albaniji u Tirani, od 18 časova..
Susret na "Vembliju" na programu je u četvrtak od 20.45.
Pre dva meseca u Beogradu bilo je 5:0 za Englesku.
