PERIŠIĆ U CENTRU SKANDALA PRED UTAKMICU HRVATSKE! Odbio da odgovori na pitanje novinarke: "Dirnuli ste mi u porodicu, preko toga ne mogu da pređem!"
Neprijatna situacija obeležila je uvod u meč između Hrvatske i Farskih Ostrva, a u centru pažnje našao se iskusni reprezentativac i dugogodišnji stub „Vatrenih“, Ivan Perišić.
Naime, on je odbio da odgovori na pitanje novinarke RTL-a, i to odmah na početku intervjua, iako je pitanje bilo isključivo sportske prirode.
Novinarka je Perišića upitala:
"Perišić je na samom početku odbio da odgovori na pitanje novinarke RTL-a, iako je bilo klasično sportsko. Glasilo je "Hrvatsku samo bod deli od plasmana na Svetsko prvenstvo, bez panike, bez poraza, pet pobeda u šest utakmica, impresivna gol-razlika. Kako ste vi lično doživeli ove kvalifikacije koje bi trebalo da postanu najuspešnije u hrvatskoj istoriji?".
Fudbaler je na pitanje odgovorio pitanjen "Je li to RTL?", a nakon potvrde je dodao: "Net.hr su vaše novine?".
Potom je odbio da odgovori na pitanje.
"Onda ne mogu da vam odgovorim. Idemo na drugo pitanje. Ne mogu. Prošle godine je Net.hr... Dirnuli ste mi u porodicu, preko toga ne mogu da pređem, kazao je Perišić.