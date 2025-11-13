Slušaj vest

Skoro 40 srpskih igrača nastupalo je, ili je i dalje, u Premijer ligi.

Pedantni domaćini su u najavi utakmice Engleska - Srbija posvetili dosta pažnje gostujućem timu, pa su u rubrici "upoznajte našeg rivala" sastavili idealnih 11.

Na golu je Đorđe Petrović, golman Burnmauta, koji je branio i za Čelsi.

Zadnja linija kreće od desnog beka, gde se nalazi Branislav Ivanović. Ivanović je sa Čelsijem osvojio tri titule Premijer lige i tri FA kupa, kao i prvi klupski trofej Lige šampiona. Karijeru je završio u Vest bromviču.

Prvi centralni defanzivac je, naravno, Nemanja Vidić. Najuspešniji Srbin u Premijer ligi, kako ga Englezi opisuju, osvojio je čak 15 trofeja sa Mančester Junajtedom, uključujući pet šampionskih titula i trofej Lige šampiona. Dva puta je bio proglašavan za igrača godine.

Pored njega par štopera čini Nikola Milenković, aktuelni fudbaler Notingem foresta.

Na levom beku je Aleksandar Kolarov, nekadašnji fudbaler Mančester sitija. Sa "građanima" je tri puta osvajao Premijer ligu.

U sredini terena nešto defanzivniji su Nemanja Matić, bivši član Čelsija i Mančester Junajteda. Osvojio je dve Premijer lige, jedan FA kup i jedan Liga kup.

Pored njega je Luka Milivojević koji je godinama nosio dres Kristal palasa. Odigrao je više od 200 utakmica za ovaj tim.

Ofanzivni deo veznog reda po desnoj strani čini Dušan Tadić. Bivši kapiten Orlova je četiri sezone bio član Sautemptona.

Levo je Saša Đani Ćurčić, Srbin koji je među starterima promenio najviše klubova u Premijer ligi. Ćurčić je igrao za Bolton, Aston vilu i Kristal palas.

U špicu napada je tandem Savo Milošević - Aleksandar Mitrović.

Milošević je bio saigrač sa Ćurčićem u Aston vili. Za tri sezone je postigao 33 gola za tim sa Vila parka.

Mitrović je nosio dresove Njukasla i Fulama.

Na klupi za rezerve je golman Saša Ilić. Ako je Ćurčić među starterima onaj koji je promenio najviše klubova u Engleskoj, onda je ukupno gledano Ilić taj. On je igrao za Čarlton, Vest hem, Portsmut, Barnsli, Blekpul i Lids Junajted.

Dejan Stefanović je rezerva u odbrani, a bio je član Šefild vendzdeja, Portsmuta, Fulama i Noriča.

Sredina terena je rezervisana za Sašu Lukića, aktuelnog fudbalera Fulama.

Rezervna među napadačima je Mateja Kežman, svojevremeno fudbaler Čelsija.