Fudbalski klub Volfsburg razišao se danas sa sportskim direktorom Sebastijanom Šindcilorcom, samo nekoliko dana nakon što je smenjen trener Paul Simonis.

Bivši fudbaler Volfsburga, Šindcilorc je obavljao funkciju sportskog direktora od februara 2023. godine. Poput Simonisa prošle nedelje, i on je smenjen zbog lošeg starta sezone.

"Sebastijan je uvek pokazivao punu posvećenost Volfsburgu, bio je lojalan, predan i stručan. Ipak, u trenutnoj sportskoj situaciji odlučili smo da je timu potreban novi podsticaj na ovoj poziciji", izjavio je direktor sportskog sektora kluba Peter Kristijansen.

Volfsburg je prošle nedelje poražen od Verdera u Bremenu rezultatom 1:2, što mu je bio treći uzastopni poraz, uključujući i eliminaciju iz Kupa Nemačke od drugoligaša Holštajn Kila. Tim je izgubio sedam od poslednjih osam utakmica i ostvario samo dve pobede u deset ligaških mečeva.

Naredni susret Volfsburg će odigrati kod kuće protiv Bajera iz Leverkuzena 22. novembra, nakon reprezentativne pauze.