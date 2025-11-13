Fudbal
"BOŽE PRAVDE" SE ORILO NA VEMBLIJU! Fudbaleri Srbije kao jedan zapevali himnu, pogledajte snimak koji će vas naježiti!
Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Miloš Bjelinić
Naši fudbaleri trenutno na "Vembliju" protiv domaće Engleske igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Biće ovo debi Veljka Paunovića na klupi "orlova", a našoj reprezentaciji potrebna je pobeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Mundijal.
Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije, jasno je da će biti teško, ali naši reprezentativci u Londonu imaju i podršku svojih navijača.
Pred početak utakmice intonirana je himna Srbije, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
