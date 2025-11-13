Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Miloš Bjelinić

Naši fudbaleri trenutno na "Vembliju" protiv domaće Engleske igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Biće ovo debi Veljka Paunovića na klupi "orlova", a našoj reprezentaciji potrebna je pobeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Mundijal.

Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije, jasno je da će biti teško, ali naši reprezentativci u Londonu imaju i podršku svojih navijača.

Pred početak utakmice intonirana je himna Srbije, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

