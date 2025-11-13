Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Francuske obezbedila je plasman na naredno Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Parizu pobedila Ukrajinu 4:0, u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe D evropskih kvalifikacija, i stekla nedostižnu bodovnu prednost na prvom mestu na tabeli.

Golove za Francusku u duelu protiv Ukrajine postigli su Kilijan Mbape u 55. minutu iz penala i u 83. minutu, Majkl Olise u 76. minutu i Ugo Ekitike u 88. minutu.

Francuska je pred poslednje kolo prva na tabeli sa 13 bodova, šest više od drugoplasiranog Islanda i trećeplasirane Ukrajine.

Ovo je osmo uzastopno Svetsko prvenstvo na kom će igrati reprezentacija Francuske, aktuelni vicešampion tog takmičenja koji je svoju poslednju titulu prvaka sveta osvojio 2018. godine u Rusiju.

U meču poslednjeg kola Grupe D, čiji će rezultat odlučivati ko će se plasirati u baraž, Ukrajina će u Varšavi biti domaćin protiv Islanda.

Reprezentacija Italije je u Kišinjevu pobedila Moldaviju 2:0, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola Grupe I.

Golove za Italiju postigli su Đanluka Mančini u 88. minutu i Frančesko Pio Espozito u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Pred poslednje kolo u Grupi I, Norveška je prva na tabeli sa 21 bodom, tri više od Italije, koja je već obezbedila minimum drugo mesto i plasman u baraž.

Ukoliko timovi završe kvalifikacije sa istim brojem bodova, taj-brejker će biti gol-razlika. Norveška ima gol-razliku plus 29, a Italija plus 12.

Italija će u poslednjem kolu u Milanu dočekati Norvešku.

Kristijano Ronaldo dobio crveni karton Foto: Â©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Irske je u Dablinu pobedila Portugal 2:0, u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe F.

Dvostruki strelac za Irsku bio je Troj Parot u 17. i 45. minutu.

Portugal je od 61. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Kristijano Ronaldo.

Portugal je prvi na tabeli Grupe F sa 10 bodova, dva više od drugoplasirane Mađarske i tri više od trećeplasirane Irske.

Portugal će u poslednjem kolu igrati u Portu protiv Jermenije, dok će Mađarska u Budimpešti dočekati Irsku.