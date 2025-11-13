Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije je u Londonu, u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, izgubila od Engleske sa 2:0 (1:0) i ostala bez šanse da se plasira u baraž.

Filip Kostić je u Londonu poneo kapitensku traku Srbije po prvi put u karijeri.

"Velika je čast i zadovoljstvo nositi kapitensku traku. To je san i to je nešto što mi daje još veću motivaciju da se borim za državni tim. Što se tiče utakmice, igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu. Ali pokazali smo da možemo mnogo bolje", rekao je Kostić za TV "Arenasport".

Promenom formacije, dobio je mnogo ofanzivniju ulogu, kao nekada kada je bio najbolji igrač Lige Evrope u dresu Ajntrahta iz Frankfurta.

"Što se tiče moje uloge, tu sam na raspolaganju selektoru da odigram šta god treba".

Zatim je dao dosta jaku izjavu, kojom je čak i prozvao bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija.

"Da smo imali selektora i celokupni rad koji smo imali u proteklih par dana sa novim, sigurno bismo imali mnogo bolji rezultat, bili bismo drugi i ne bismo izgubili od Albanije. To je bio najteži poraz u mojoj karijeri i zbog toga svi sada ispaštamo", rekao je Filip Kostić.

Filip Kostić posle poraza od Engleske

Srbija kvalifikacije završava utakmicom protiv Letonije, koja je na programu 16. novembra u Leskovcu.

