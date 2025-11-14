Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na gostujućem terenu u Londonu od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Strelci za Englesku bili su Bukajo Saka u 28. i Ebereči Eze u 90. minutu.

Selektor Veljko Paunović na samom početku konferencije za medije govorio je o Ivanu Iliću koji je početkom meča napustio teren zbog povrede.

"Izgleda da je ozbiljnija povreda. Deluje kao da je MCL. Osetio je da je nešto puklo u levom kolenu, iznutra. Prvi utisak nije dobar. Iako nije otekao... Videćemo dodatne testove posle magnetne rezonance".

Engleska, Srbija Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Potom se selektor osvrnuo na samu utakmicu.

"Imam mnogo poštovanja za jedan od najboljih timova na svetu, Englesku. Mislim da su bili sjajni danas, ali mislim i da smo mi mogli da izvučemo bolji rezultat. Da smo mogli barem da damo jedan gol. Ojačjnički sam želeo da im uznemirim učinak ne primljenih golova. Celo takmičenje su izuzetni u odbrani. Pokušavali smo na više načina, bili smo blizu iz jedne pripremljene akcije iz prekida, ali nismo bili baš dobri iz kornera. Iz odbitaka smo mogli bolje. U drugom poluvremenu smo igrali bolje sa loptom, stvorili smo baš dobre šanse. Nekoliko velikih šansi smo propustili i to bi nam barem dalo nešto, neko samopouzdanje da osvojimo neki poen u ovoj utakmici. Čestitam Engleskoj, a mi idemo dalje, nastavljamo pripreme za nedelju", poručio je Paunović i zatim pričao o budućnosti "Orlova".

Budućnost Orlova

"I dalje imamo teoretske šanse, tako da mi je to budućnost! To je sve što imam da kažem o tome... A šta je put Srbije za budućnost? Mi uvek kada gradimo ekipe dođemo do toga da imamo fantastičnu generaciju, igrači koji igraju u najboljim timovima širom sveta, i onda ne izvučemo najbolje iz njih. I onda ponovo krenemo u taj proces, 5-10 godina to traje i tako u krug. Radio sam sa ovim igračima, imali smo uspeha u mlađim generacijama, i sada se vraćam u zadnji čas - da spasim generaciju koja je bila, a jeste i dalje, generacija koja može da uradi nešeto veće, da ostavi neki legat. A ako se to ne desi, moraćemo sve ispočetka! Taj proces je večan", smatra selektor Srbije.

Foto: Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia

Gde Paunović kotira Englesku pred SP?

"Mislim da je Engleska sjajan primer za zemlje kao što smo mi, koje pokušavaju da izgrade konstantan i održiv način stvaranja igrača, ali i pobeđivanja, igranja finala... I ne samo da imaju jedan tim -- tu mislim da su igrači koji su ušli sa klupe mogli da počnu utakmicu za Englesku. I to je proces koji su oni napravili u prošlosti. Znam kako im radi sistem i koliko je bilo potrebno da se napravi ovakav sistem da se stvori ovoliko igrača koji se takmiče na najvišem nivou. Mislim da je Engleska definitivno u Top5, ako ne i Top 3 ili broj 1. Trenutno, Engleska je trenutno ekipa za finale Svetskog prvenstva, jedan od glavnih favorita", smatra Paunović.

Srbija organizovanija

"Iskreno, ne mogu da kažem da sam zadovoljan, jer me svaki poraz mnogo boli. Porazi su odvratni, bez obzira što sam ponosan na momke, jer su dali tu sliku o kojoj govorite - da su bili organizovani i odvažni. Nedostajalo nam je više odvažnosti sa loptom u prvom poluvremenu, iako je gol bila lepa egzekucija, mislim da smo napravili nepotreban faul koji nas je spustio u zonu da branimo šesnaesterac i posle onih odbitaka... Izvanredan gol Sake, ali bili smo kažnjeni naivno. Tako sam se ja osećao i zato me to boli. Drugo gol, skroz smo se otvorili, boli i to, ali je drugačija situacija. Mislim da smo bili kažnjeni, a da smo u drugom poluvremenu stvorili mnogo dobrih šansi. Nedostajala nam je bolja egzekucija na prekidima u ofanzivi. Imali smo sedam kornera i nismo imali nijedan prvi dodir, nijednom se nismo izborili za poziciju da šutnemo na gol, ali jesmo svaku drugu loptu osvojili. Nedostajalo nam je bolje donošenje odluka iz tih drugih lopti... Imali smo šansu Kostića, izvanredno smo to bili pripremili, pas je bio odličan, tajming... Falio nam je blok, ali to je sve zbog toga što je malo vremena prošlo i neko je zaboravio da napravi blok kako bi Kole imao još veću prednost. U drugom poluvremenu igra nam je stvorila izvanredne prodore i situacije gde nam je nedostajao zadnji pas. Nedostajala nam je završnica... Kada pričaš i vraćaš film, mislim da osećaš da je moglo još više i još bolje i da si ostao kratak, a mogao si više. To je moj utisak".

Fudbaleri vraćaju veru navijačima

"Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli! To nam je nedostajalo, ali verujem da je bilo dosta dobrih stvari. Osećam da su igrači prihvatili ideju i način na koji funkcionišemo, odatle gradimo. Dugo nisu igrali u ovom sistemu. Zadovoljan sam kako su oba beka odigrala utakmicu, mislim da je Mimović imao strašan učinak sa Rašfordom i da je pomogao puno. Oba beka su nam falila u ofanzivnoj fazi, ali u toj potrošnji koji su imali protiv dva takva krilna igrača, Rašforda i Saku, normalno je sasvim da se to dešava. Postoji perspektiva i svakako da to jako ohrabruje. Gledajući na neki srednje-dugački vremenski period, to je pozitivno. Ali u nedelju moramo da se pripremimo i da odbranimo svoju čast. Dokle god postoje šanse... Ne može ni da se priča o tome, mora da se pobedi i da sve od sebe. Ja verujem i dalje i da može da nam se namesti da se ode u baraž, a posle je sve moguće".

Srbija kvalifikacije završava utakmicom protiv Letonije, koja je na programu 16. novembra u Leskovcu.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia