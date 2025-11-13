Slušaj vest

Golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković izjavio je posle poraza od Engleske da je zadovoljan pristupom i borbenošću ekipe, uprkos tome što rezultat nije bio povoljan.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Ambijent je bio sjajan, sve na vrhunskom nivou. Igrali smo hrabro i dobro se držali. Kvalifikacije se privode kraju, ostaje nam da pokušamo da ih završimo pobedom i da se potom spremimo za buduće izazove", rekao je Rajković za TV Arena Sport.

Srbija je  u Londonu poražena od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Rajković je istakao da je tim ovog puta pokazao viši nivo igre u odnosu na prethodni susret sa Engleskom, u kom je Srbija u Beogradu poražena 0:5.

"Ova utakmica se ne može porediti sa onom u Beogradu. Bili smo organizovaniji, agresivniji i čvršći u duelima, taktički bolji, igrali smo srcem. Da se igralo u Beogradu, sigurno bi izgledalo drugačije", dodao je čuvar mreže Srbije.

Srbija će kvalifikacije završiti duelom protiv Letonije 16. novembra, utakmicom bez rezultatskog značaja, pošto je Srbija kolo pre kraja izgubila teoretske šanse za drugo mesto u grupi i plasman u baraž.

"Motiv nam nije problem, dovoljno je što igramo za Srbiju. Moramo da budemo složni i da pobedimo", poručio je Rajković.

