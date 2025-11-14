OVAKO JE SRBIJA PORAŽENA OD ENGLESKE NA PAUNOVIĆEVOM DEBIJU! Orlovi ostavili srce na Vembliju, ali ipak poklekli: Pogledajte najzanimljivije detalje meča!
Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026. Orlovi su poraženi u Londonu od Engleske 2:0 (1:0), i uz trijumf Albanije u Andori (1:0) ostali i bez teorije da se domognu drugog mesta i baraža.
Golove za domaćina postigli su Saka u 28. i Eze u 90. minutu, a daleko od toga da je Srbija bila bez svojih šansi.
Lazar Samardžić i Dušan Vlahović su u finišu meča mogli da donesu izjednačenje i samim tim nadu da naš tim u poslednjem kolu može da se domogne drugog mesta i baraža.
Samardžić je u 81. minutu šutirao pored stative, a Vlahović u 85. minutu šutirao preko prečke. Ostavili su Orlovi srce na Vembliju, opšti utisak je bio da smo gledali daleko borbeniju Srbiju nego u nekim prethodnim mečevima, ali, nažalost, protiv moćnih Engleza je jako teško izvaditi se...
Ko je propustio meč Engleska - Srbija, evo i najzanimljivijih detalja sa utakmice:
Srbija će u nedelju u Leskovcu protiv Letonije završiti ove kvalifikacije.
