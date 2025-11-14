Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026. Orlovi su poraženi u Londonu od Engleske 2:0 (1:0), i uz trijumf Albanije u Andori (1:0) ostali i bez teorije da se domognu drugog mesta i baraža.

Golove za domaćina postigli su Saka u 28. i Eze u 90. minutu, a daleko od toga da je Srbija bila bez svojih šansi.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Lazar Samardžić i Dušan Vlahović su u finišu meča mogli da donesu izjednačenje i samim tim nadu da naš tim u poslednjem kolu može da se domogne drugog mesta i baraža.

Samardžić je u 81. minutu šutirao pored stative, a Vlahović u 85. minutu šutirao preko prečke. Ostavili su Orlovi srce na Vembliju, opšti utisak je bio da smo gledali daleko borbeniju Srbiju nego u nekim prethodnim mečevima, ali, nažalost, protiv moćnih Engleza je jako teško izvaditi se...

Ko je propustio meč Engleska - Srbija, evo i najzanimljivijih detalja sa utakmice:

Srbija će u nedelju u Leskovcu protiv Letonije završiti ove kvalifikacije.

BONUS VIDEO: