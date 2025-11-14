Slušaj vest

Fudbaleri Republike Irske šokirali su Portugal i savladali su Kristijana Ronalda i ekipu rezultatom 2:0, te su zakomplikovali situaciju u ovoj grupi.

Heroj Iraca bio je Troj Perot, fudbaler AZ Alkmara, koji je postigao oba gola protiv Portugalaca.

Ipak, meč je obeležio Kristijano Ronaldo i to sramotnim potezom zbog kog je dobio crveni karton u 59. minutu. Ronaldo je bez lopte udario jednog igrača Irske laktom, a zatim je ušao u raspravu sa navijačima domaće selekcije, te je gestikulirao kao da briše suze.

Sudija je pogledao ovu situaciju, te je Kristijanu dao crveni karton, a navijači Irske su bahatom Portugalcu uzvratili na isti način kada je napuštao teren.

Da situacija bude još gora pobrinuo se selektor Portugala, Roberto Martines, koji je pokušao da opravda najveću zvezdu svog tima.

- Slažem se da je ovo utakmica koju želimo da zaboravimo, ali u fudbalu se takve stvari dešavaju. Sve što je moglo da krene naopako, krenulo je naopako. A domaćinima je sve išlo od ruke. Razgovarali smo sa Ronaldom. Smatram da je za fudbalera kao što je Kristijano, koji igra u kaznenom prostoru, teško. Stalno je bio u kontaktu sa defanzivcima, oni su ga držali. Nije bilo nikakve okrutnosti, samo je pokušao da odgurne protivnika. Nije mu se posrećilo. Na video snimku sve izgleda gore nego što je bilo u stvarnosti. Ovo mu je prvi crveni karton sa reprezentacijom, neverovatno - rekao je Martines.

