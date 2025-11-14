Slušaj vest

Fudbaleri Srbije poraženi su od Engleske na Vembliju rezultatom 2:0. Borili su se Orlovi da na debiju Veljka Paunovića ostvare povoljan rezultat, ali je Engleska pokazala kvalitet, iskoristila svoje šanse i na kraju slavila, te ostavila Srbiju bez plasmana u baraž za Mundijal.

Pored poraza, Srbija je ostala i bez jednog fudbalera. Ivan Ilić je tokom prvog poluvremena morao da napusti igru zbog povrede kolena, a Veljko Paunović je posle meča otkrio kako je vezista Orlova povredio ligament leve noge.

Povreda Ivana Ilića na meču Engleska - Srbija Foto: Frankie OKeeffe/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia

- Po prvim testovima Ilić ima povredu kolena, unutrašnjeg ligamenta leve noge. Mene najviše brine to što je osetio da je nešto puklo, tako je čuo. Istina, koleno mu nije otečeno, ali prva slika nije dobra. Sutra ćemo znati više nakon snimanja - rekao je Veljko Paunović.

Ako se ispostavi tačnim to da je Ilić doživeo povredu ligamenta, nema dileme da ga čeka duža pauza. Stanje njegove povrede biće poznato uskoro...

Ognjen Mimović posle poraza od Engleske