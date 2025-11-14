Slušaj vest

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) u petak od 18 časova odmeriće snage sa selekcijom Češke u Pardubicama.

U susret novoj proveri mlade reprezentacije, za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije govorio je selektor Zoran Mirković, koji je istakao da je Češka veoma jak protivnik i da je pred njegovim izabranicima izuzetna provera.

– Česi u ovom prozoru imaju i svoje obaveze u kvalifikacijama, radi se o jednoj dobro izbalansiranoj selekciji. Igraju čvrst, jak fudbal, fizički zahtevan. Korpulentni su, posebno visoki na centralnim odbrambenim i napadačkim pozicijama. Sigurno nas očekuje težak posao. Utoliko teži jer smo u specifičnoj situaciji, praktično bez 13 igrača. Tu su mnogobrojni novi momci, koji su prvi put sa nama i kojima ćemo pružiti priliku da ih vidimo na delu.

Selektor je zadovoljan radom i zalaganjem tima, a sutrašnji meč biće idealna prilika da se nastavi serija pobeda mlade reprezentacije, koja je prošlog meseca savladala Rumuniju u Aradu.

– Zadovoljan sam zalaganjem momaka, bez zamerki. Iako su po godinama mladi, oni su već profesionalci. Naučili su to i kroz svoje klubove, oni su tu i vredno rade svoj posao. Igramo samo prijateljske utakmice, ali nam je od najveće koristi to što zajedno treniramo. Rezultat nam nije pod moranjem, iako idemo na pobedu u svakom meču. Sve je lakše i bolje kad se pobeđuje.

Reprezentativac Matija Mitrović izneo je svoje impresije pred sutrašnju utakmicu, naglasivši da je svestan da je pred mladom reprezentacijom zahtevan zadatak.

– Očekujem da će utakmica biti dosta teška. Češka je jedna fizički veoma spremna ekipa, igra na domaćem terenu… Neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobedimo, nadamo se novoj pobedi. Uradili smo više analiza protivnika prethodnih dana, mislim da s te strane spremno dočekujemo ovaj meč. Stadion na kome smo odradili trening izgleda simpatično, teren korektno, nadam se da će biti lep ambijent za igranje.

