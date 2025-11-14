Slušaj vest

Orlovi su na Vembliju izgubili utakmicu, ali i sve šanse da završe na drugom mestu grupe K i tako ode u baraž za Svetsko prvenstvo.

Engleska je kao domaćin pobedila rezultatom 2:0, a kako je Albanija u isto vreme bila bolja od Andore u gostima (1:0), Srbija je matematički ostala bez mogućnosti da završi na drugom mestu.

Englezi su prvi sa maksimalnim učinkom u sedam utakmica i to bez primljenog gola, Albanija je obezbedila drugo mesto i baraž sa 14 bodova iz sedam utakmica.

Naravno, Albanci su pratili utakmicu iz Londona i jedva dočekali ishod kakav se dogodio.

U njihovim medijima može mnogo toga da se pročita o meču Srbije...

Portal "Panorama" je učešće Orlova u kvalifikacija nazvao sramotnim.

- Završilo se sramotom za Srbiju: Engleska ih je pobedila, a oni se odmah bunili posle poraza na Vembliju - naslov je za koji se odlučio autor teksta u kojem se navodi da je san Srbije o čudu završen i da je naša reprezentacija završila grupu "osramoćena".

Portal "Zeri Info" je takođe likovala zbog poraza Srbije.

- Engleska je pobedila i potvrdila prvo mesto, Srbija će Svetsko prvenstvo gledati od kuće - glasi naslov, a ceo izveštaj je stao u samo dve rečenice.

"Telegrafi" je odabrao sledeći naslov:

- Engleska nastavila svoj perfektan niz - još jedna pobeda nad Srbijom.

A, "Gazeta Ekspres" je ispratila utakmicu činjenicama da je Engleska završila na prvom mestu, a Srbija ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo, uz sledeći naslov:

- Engleska slavila protiv Srbije i nastavila sa perfektnom formom u kvalifikacijama.

Propuštena šansa

Podsetimo, kada je reč o borbi za drugo mesto, Srbija je imala sve u svojim rukama do utakmice protiv Albanije u Leskovcu.

Čak i remi bi više odgovarao našoj reprezentaciji nego Albancima, ali gosti su stigli do pobede rezultatom 1:0 i tako preokrenuli situaciju u svoju korist.

Odmah nakon utakmice Dragan Stojković Piksi je podneo ostavku na poziciji selektora, ali činjenica je da je do promene došlo suviše kasno.

