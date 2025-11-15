Slušaj vest

Odluka potpredsednika FK Partizana Predraga Mijatovića da Nenada Stojakovića imenuje za trenera prvog tima iznenadila je ogromnu većinu pristalica crno-belih.

Mali broj navijača Partizana uopšte zna ko je Nenad Stojaković, a još manje je upoznata sa njegovim imenom, likom, radom i delom.

Nenad Stojaković novi trener FK Partizan Foto: Printskrin/jutjub

Mijatović veruje u novog trenera

Nenad Stojaković vodiće fudbalere Partizana do kraja sezone, odluka je Predraga Mijatovića, potpredsednika i prvog čoveka zaduženog za sportska pitanja u klubu. Spekulisalo se o nekom zvučnijem imenu, međutim nijedan od stručnjaka koje je kontaktirao Mijatović nije bio spreman da vodi klub do kraja sezone, a onda bude volšebno zamenjen. Posebno ne Darko Milanič, nekadašnji fudbaler crno-belih i stručnjak sa zavidnom reputacijom. Pored njega i još nekoliko trenera odbilo je takvu mogućnost.

Posle toga, Predragu Mijatoviću ostalo je samo da promoviše Nenada Stojakovića i tako iznenadi crno-belu navijačku javnost. A, ko je Nenad Stojaković? Verovatno su se zapitali mnogi navijači kluba iz Humske.

Igrao za Partizan protiv Lidsa

Nenad Stojaković nalazi se već dugo u sistemu Partizana i rada sa mladim igračima. Na mesto šefa struke prvog tima dolazi iz razvojne ekipe Teleoptika, sa kojom je bio lider u Srpskoj ligi Beograd. Rođen je 4. aprila 1980. u Zemunu i igrao je na mestu veznog fudbalera. Imao je profesionalni ugovor sa Partizanom od 1999. do 2004. godine, ali je odigrao svega četiri utakmice za prvi tim, gde je većinu vremena proveo na pozajmicama u Teleoptiku, Mogrenu Rudaru iz Pljevalja i Rudaru iz Ugljevika.

Od te četiri utakmice za prvi tim Partizana, jedna je bila u Evropi. Igrao je protiv Lidsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope 1999. godine, a priliku je dobio u porazu od 1:3, kada je u 89. minutu zamenio Vladimira Ivića. Bio je tada klinac kojem je trener Miodrag Ješić dao šansu na velikoj sceni.

Nenad Stojaković kao igrač Rada u duelu sa Borislavom Topićem iz BSK Borča Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Vodio Partizan u Ligi šampiona

U igračkoj karijeri, nakon što mu je istekla saradnja sa Partizanom Nenad Stojaković (45) igrao je još za Rad, Budućnost iz Banatskog Dvora, grčki PAOK, iranski Širin, mađarski Hoved, vijetnamski Song Lam, kragujevački Radnički 1923 i Smederevo, gde je 2014. godine završio karijeru.

Kao trener počeo je da radi u Voždovcu 2019. kao asistent Radomiru Kokoviću, sa kojim će već u sledećem 16. kolu ukrstiti koplja. Naime, Partizan će na debiju Nenada Stojakovića u Humskoj dočekati pančevački Železničar koji vodi upravo Radomir Koković. Posle tri godine rada u Voždovcu imao je epizodu u slovenačkoj Gorici, a po povratku u Srbiju počinje da radi u akademiji Partizana. Vodio je mlade igrače crno-belih u Ligi šampiona, a osvojio je i Kup prijateljstva 2023. na Zlatiboru. Početkom 2025. izabran je za trenera Teleoptika.

Veruje u novog trenera - Predrag Mijatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mentor i vaspitač mladima

Predrag Mijatović dobro je znao šta radi, kada je Nenada Stojakovića postavio za trenera prvog tima. Ovaj stručnjak u mlađim kategorijama Partizana radio je čak sa desetoricom fudbalera koji su trenutno u prvom timu. Jasno je da ih odlično poznaje, mnogima je bio mentor i trener kroz mlađe kategorije.

Kroz njegove ruke prošli su sadašnji provotimci Milan Roganović, Nikola Simić, Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Nemanja Trifunović, Dimitrije Janković, Dušan Jovanović, Bogdan Kostić, Zoran Alilović i Vukašin Jovanović. Isto tako, trenirao je i nekolicinu koji su napustili Partizan, a generacijski su blzu nabrojanim igračima, kao što su Vanja Vlahović (Atalanta), Milan Aleksić (Sanderlend), Mateja Stjepanović (Moreirense), Bogdan Mirčetić (Radnički Kragujevac), Janko Jevremović (Železničar)...

- Moramo da razumemo da je u Partizanu sve prioritet, ne postoji veći ili manji. Nismo došli do nivoa u kome možemo sistemski da uradimo neke stvari. Bitno je i neprestano osluškivanje javnog mnjenja. Pokazalo se da ima smisla ono što smo godinama radili, odatle proizilazi moje zadovoljstvo, posvećen sam poslu celodnevno, pratim trendove elitnog fudbala, pokušavam da pronađem načine da dečake usmerim ne samo ka radu, nego razumevanju zašto nešto rade, da budu drugačiji. Kroz nametnuta uputstva oni su razumeli fudbal na drugi način, a imaju sreću što sadašnji stručni štab primenjuje sličnu filozofiju kao našu u omladincima, pa su se samo naslonili na te zahteve - rekao je Nenad Stojaković letos za Mocartsport.