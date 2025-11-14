Slušaj vest

Stadion “Karađorđe” mesto je okupljanja sve većeg broja ljudi koji vole Vojvodinu. Tako nešto i ne čudi jer sa osvojenih 30 bodova iz 15 kola Voša čvrsto drži treće mesto na tabeli i privlači pažnju javnosti, koja želi da vidi Tanjgine momke na delu kako ne dozvoljavaju da se bodovi odnose iz Novog Sada. Bez obzira na to ko je sa druge strane terena.

Međutim, “srce” te publike čine ljudi koji su redovni na zapadnoj i istočnoj tribini, bez obzira na rezultate. Jedan od njih je i Miloš Šarić, popularni influenser kog na You Tube prati više od 250 hiljada ljudi, sa milionskim pregledima njegovih videa. Šarke ne krije ljubav prema FK Vojvodina u kojoj ima i dosta prijatelja, i sa mnogo emocija prati svaku utakmicu.

Razgovarali smo sa njim o Vojvodini, školskim danima sa Njegošem Petrovićem, jednom meču koji bi privukao ogromnu pažnju…

Krenimo od ŽFK Vojvodina, koja zauzima mesto u vrhu tabele i predstavlja pravi hit prvenstva. Da li bi imao hrabrosti da se oprobaš na terenu, da okupiš tim influensera i izađeš na crtu Vojvotkinjama? Ko bi bio u tvom timu?

– Smeo bih, iako sam svestan da su devojke profesionalci, da su mnoge od njih spremne i da zaigraju za reprezentaciju Srbije. Dakle, nije u pitanju hrabrost ili odsustvo iste, već ludost što bih uopšte bio spreman da se upustim u jedan takav izazov i verovatno doživim potpunu sramotu. Pritom, da se ne lažemo, kada bih samo ja bio taj koji okuplja ekipu, pretpostavljam da ne bismo prešli ni pola terena. Zamisli sastav: Čoda, Česa, Bobi, Leksa i Đekson na golu. Samo kad zamislim tu postavu…

Foto: FK Vojvodina

Koje su ti tri prve asocijacije kada čuješ FK Vojvodina?

– Novi Sad, Firmaši i veliki uspeh uskoro. Voša mi je oduvek bila simbol grada, ima tu nešto posebno kada gledaš taj grb i crveno-belu boju. Počeli smo da pobeđujemo, pokazali smo da priče o vrhu tabele, o snovima da napadnemo titulu jednog dana nisu bile bez temelja. Jasno nam je da smo i dalje daleko od toga, ali istovremeno verujem da možemo dodatno da “zakuvamo” i da tako imamo još neizvesnije prvenstvo, a samim tim i da damo sve od sebe da probamo da ponovimo uspeh generacije iz 1989. koja je postala prvak države. Svestan sam da možda još nije vreme za to, ali svi u Vojvodini vredno rade da bi se stvorili preduslovi da takve stvari postanu realnost. To je i potrebno srpskom fudbalu.

Sve češće te viđamo na „Karađorđu“. Kakve emocije imaš prema Voši?

– Svaki put kada dođem, osećam se kao da sam sve više deo Voše. To nije samo utakmica, to je energija. Ljudi, navijači, atmosfera. Nastaviću da ih pratim kao do sada i da pružam podršku igračima.

Zašto bi omladina trebalo da dolazi na stadion, da prati sport i bodri Vojvodinu?

– Zbog ljubavi prema klubu. To je nešto što te veže za grad, daje ti osećaj ponosa. Želim da vidim pun “Karađorđe” i da se još veća energija slije ka terenu. Mogu samo da zamislim koliko bi tek onda igrači bili motivisani da pruže i više od 100 odsto.

Da si trener, kako bi izgledao tvoj motivacioni govor u svlačionici pre izlaska na teren?

„Momci, ako ne pobedimo – ugasili ste!“ Kratko, jasno i efektno, zar ne? Hahahah.

Koliko bi penala uspeo da daš svom školskom drugu Njegošu Petroviću iz pet šuteva? Pamtiš li dane iz škole s njim?

– Pošto Njegoš igra u veznom redu, ne mislim da bi kao golman bio nešto posebno dobar. Tri od pet, minimum. U srednjoj sam ga pobeđivao u stonom fudbalu, to se ne zaboravlja. Bar ja nisam zaboravio, on moguće da je to izbrisao iz sećanja. Razumljivo…Hahahah.

Jutjuberi sve više snimaju fudbalski sadržaj. Planiraš li i ti tim putem?

– Ne planiram da svoj kanal usmerim na fudbal, ali ću svakako nastaviti da podržavam Vojvodinu i sport uopšte – zaključio je razgovor popularni Šarke.

Kurir sport / FK Vojvodina

BONUS VIDEO: