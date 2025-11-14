Slušaj vest

Španski arbitar Rikardo de Burgos Bengoečea sudiće meč između fudbalera Srbije i Letonije u poslednjem kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koji se igra u nedelju od 18 časova u Leskovcu.

Uz njega u Leskovac stiže kompletno španski tim arbitara. Pomoćnici će mu biti Iker De Fransisko i Alfredo Rodrigez Moreno.

Rikardo de Burgos Bengoečea Foto: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvrti sudija će biti Havijer Alberola Rohas. U VAR sobi će glavni biti Sezar Soto Grado i Alehandro Munjiz Ruiz.

Srbija je porazom od Engleske u četvrtak uveče izgubila sve šanse da izbori drugo mesto koje vodi u baraž.

