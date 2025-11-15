Kapiten reprezentacije Francuske Kilijan Mbape neće putovati u Azerbejdžan na poslednju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
MBAPE NAPUSTIO REPREZENTACIJU! Francuska iznenada ostala bez kapitena
Ovu informaciju je saopštila Francuska fudbalska federacija (FFF).
Napadač Reala, koji je u četvrtak postigao dva gola u pobedi nad Ukrajinom (4:0), i dalje oseća upalu desnog članka koja zahteva dodatne preglede, koje će obaviti u Madridu, navodi FFF.
Kilijan Mbape je postigao 55 golova u 94 nastupa za nacionalni tim, samo dva gola manje od rekorda Olivijea Žirua (57).
Pored toga, vezista Manu Kone je suspendovan zbog drugog žutog kartona u meču protiv Ukrajine, tako da će Francuska na put u Azerbejdžan krenuti sa 22 igrača.
Francuska je pobedom nad Ukrajinom obezbedila prvo mesto u grupi i direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
