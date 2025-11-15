Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštila Francuska fudbalska federacija (FFF).

Napadač Reala, koji je u četvrtak postigao dva gola u pobedi nad Ukrajinom (4:0), i dalje oseća upalu desnog članka koja zahteva dodatne preglede, koje će obaviti u Madridu, navodi FFF.

Kilijan Mbape je postigao 55 golova u 94 nastupa za nacionalni tim, samo dva gola manje od rekorda Olivijea Žirua (57).

Pored toga, vezista Manu Kone je suspendovan zbog drugog žutog kartona u meču protiv Ukrajine, tako da će Francuska na put u Azerbejdžan krenuti sa 22 igrača.

Francuska je pobedom nad Ukrajinom obezbedila prvo mesto u grupi i direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

