Na utakmici Engleska – Srbija (2:0), odigranoj sinoć, jedna od upečatljivijih scena desila se u sredinom drugog poluvremena. Uprkos tome što je domaća selekcija vodila i kontrolisala utakmicu, veliki broj engleskih navijača počeo je da napušta stadion već oko 70-75. minuta.

Celim delovima tribina videli su se redovi ljudi koji su se probijali ka izlazima, očigledno želeći da izbegnu gužvu po završetku meča. Taj talas odlazaka bio je toliko masovan da je desetine hiljada njih verovatno propustilo i drugi gol, koji je Engleska postigla u poslednjem minutu meča.

Engleski navijači napuštaju tribine pre kraja meča protiv Srbije Izvor: Kurir

Atmosfera je inače tokom većeg dela meča bila mirna, pitali smo se da li smo na fudbalu ili u pozorištu. Stadion jeste bio solidno popunjen, ali ne do poslednjeg mesta, za tamošnji standard - previše slobodnih mesta. Čak 15.500.

Kad na sve dodamo da je pola ljudi na stadionu kasnilo na početak drugog poluvremena (potrajao obrok) jasno je da velika većina navijača nije gledala 90 minuta utakmicu.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Domaći su, dan pre meča, tvrdili da će stadion da bude pun, ali... Tu je bilo "samo" 75.000 gledalaca.

Atmosfera pred meč Engleske i Srbije Izvor: Kurir