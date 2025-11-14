Slušaj vest

Otkrio je pre utakmice protiv Engleske Paunović da je želeo da što pre krene na posao i da je zbog toga dogovor sa Fudbalskim savezom Srbije bio takav da će voditi nacionalni tim u preostala dva meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a da će tek nakon toga krenuti pregovori o dugoročnom ugovoru.

Tako će i biti, a pojavile su se i informacije o tome kako bi mogao da izgleda ugovor novog selektora.

Fudbalski savez Srbije za Veljka Paunovića sprema ponudu kakva do sada nije ponuđena jednom selektoru.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Prema saznanjima "Sport kluba" naslednik Dragana Stojkovića Piksija će pred sobom imati ugovor do 2030. godine, što znači da FSS ozbiljno računa na čoveka koji je pre 10 godina sa reprezentacijom uzrasta do 20 godina postao prvak sveta na Novom Zelandu.

Očekuje se da Paunović nakon Letonije nastavi sa pregovorima sa Brankom Radujkom, generalnim sekretarom FSS, a uz trajanje ugovora od pet godina, selektor će dobiti još jednu važnu stavku.

U pitanju su znatno veća ovlašćenja u sportskom sektoru. Konkretno, radi se o nadzoru nad radom u mladoj reprezentaciji, koja je izuzetno važna za seniorski tim, o čemu je selektor pričao pred okupljanje nacionalnog tima u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Kurir sport/Sport klub

Bonus video: