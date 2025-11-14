Slušaj vest

Pored dešavanja na terenu, meč Engleska – Srbija (2:0) obeležio je i jedan sasvim neobičan momenat na tribinama. Tokom drugog poluvremena navijači su počeli masovno da prave male avione od kartona i papira — i ubrzo se atmosfera pretvorila u pravi mali aeromiting.

Sa svih strana tribina mogli su se videti na desetine, pa i stotine improvizovanih aviončića kako lete ka terenu. Svaki put kada bi neki od njih napravio duži let, publika bi oduševljeno reagovala, a navijači su se zabavljali pokušavajući da naprave “savršeni model” koji će preleteti pola stadiona.

Posebna erupcija oduševljenja nastala je u trenutku kada je jedan aviončić zaista uspeo da sleti pravo na teren. Tribine su eksplodirale od aplauza i ovacija, kao da je u pitanju bio gol ili spektakularna akcija. Čak su i igrači nakratko pogledali ka mestu gde je “sleteo”, uz osmeh i nevericu.

Let papirnih aviona tako je postao jedan od najzanimljivijih trenutaka utakmice, bar za one koji su ostali na tribinama do kraja, a ni tih nije previše o čemu smo već pisali.

