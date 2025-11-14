Slušaj vest

Dva kola pre kraja u konkurenciji Austrije i Rumunije "zmajevi" trenutno zauzimaju drugo mesto, te su velike šanse da se ponovo, posle 12 godina nađu na Svetskom prvenstvu.

Sa dve pobede bi izborila direktno mesto na Svetskom prvenstvu i to je naglasio kapiten Edin Džeko.

"Sve je u našim rukama i nogama. Mislim da moramo da preuzmemo odgovornost i da znamo da u utakmicu ulazimo samo sa jednim ciljem. Znamo šta moramo da uradimo i šta nam sutra može doneti pobeda, šta nerešeno i šta poraz. Svi smo toga svesni", rekao je Džeko.

Džeko je takođe upitan da li će mu ovo biti poslednja utakmica u dresu reprezentacije.

"Možda hoće, ali nikad se ne zna. Videćemo kako će se sve završiti. Nadam se da neće", jasno je rekao Džeko.

"San svakog igrača je da igra na velikom takmičenju sa reprezentacijom i to je slučaj sa oba tima. Doživeo sam to i voleo bih da ponovim. Pozitivan pritisak je uvek dobar, videćemo sve, postoji kvalitet, igramo kod kuće, što je mala prednost za nas, ali u fudbalu se nikad ne zna", zaključio je Džeko.

BiH će u subotu od 20.45 dočekati Rumuniju u "Zenici", a onda tri dana kasnije gostovati Austriji.

