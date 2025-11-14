Slušaj vest

Iako je prošlo više od sedam godina, utakmica između Srbije i Švajcarske na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, i dalje izaziva dosta pažnje.

Granit Džaka i Đerdan Šaćiri Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Norbert Barczyk/PressFocus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija Feliks Brih je tada osakatio "Orlove", zbog čega je posle utakmice najuren sa Mundijala, ali se utakmica pamti i po provokaciji Švajcaraca albanskog porekla, Granita Džake i Đerdana Šaćirija.

Njih dvojica su golove proslavljali pokazujući "albanskog orla" simbol Velike Albanije.

Šaćiri je u intervjuu za švajcarsku televiziju SRF pričao o tom događaju.

Voditelj je konstatovao da je "afera dvostrukog orla" izazvala veliku uzbunu 2018. godine, a onda upitao Šaćirija, da li je to bilo previše uzbune.

"Mnogo se o tome pisalo tada. Mi i naše porodice smo bili neverovatno isprovocirani od strane srpskih navijača pre utakmice na Svetskom prvenstvu, posebno na društvenim mrežama. To je u nama stvorilo glad za pobedom. I na kraju krajeva, samo je sportska pobeda bila važna", rekao je Šaćiri.

