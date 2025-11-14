Iako je prošlo više od sedam godina, utakmica između Srbije i Švajcarske na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine , i dalje izaziva dosta pažnje.

Voditelj je konstatovao da je "afera dvostrukog orla" izazvala veliku uzbunu 2018. godine, a onda upitao Šaćirija, da li je to bilo previše uzbune.

"Mnogo se o tome pisalo tada. Mi i naše porodice smo bili neverovatno isprovocirani od strane srpskih navijača pre utakmice na Svetskom prvenstvu, posebno na društvenim mrežama. To je u nama stvorilo glad za pobedom. I na kraju krajeva, samo je sportska pobeda bila važna", rekao je Šaćiri.