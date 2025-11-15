Slušaj vest

Od odlaska sa klupe Liverpula na kraju sezone 2023/2024, nemački stručnjak Jirgen Klop nije prihvatao novi posao.

Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

 Nemac je odlučio da se odmori od trenerskog posla, iako je imao primamljive ponude, među kojima je i ona od Barselone.

Klop se nedavno vratio fudbalu, ali u ulozi globalnog šefa u Red Bul grupaciji.

Sada je Nemac prihvatio posao koji ga vraća na stadione. Ali ne u ulozi trenera.

Klop je prihvatio da bude stručni saradnik za nemačku TV stanicu Magenta tokom Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kloppov zadatak tako će biti da pruži stručnu analizu događaja na Svetskom prvenstvu narednog leta, a studio će biti uz aut liniju.

Ne propustiteFudbalJIRGEN KLOP BACIO NAVIJAČE LIVERPUL U TRANS! Najavio je mogući povratak na "Enfild" - rekao je da se nikada neće vratiti u Premijer ligu, ali...
profimedia0777733490.jpg
FudbalVELIKI POVRATAK JIRGENA KLOPA! Čuveni Nemac dobio važnu ulogu posle dužeg vremena!
FudbalSKANDALOZNI SUDIJA OPET U CENTRU PAŽNJE: Priznao da je gej, ušmrkavao "beli prah" tokom EP, a sada ga čeka suspenzija zbog vređanja Klopa
Dejvid Kut
FudbalKLOP SLOMLJEN POSLE TRAGIČNE SMRTI ŽOTE: Mora da postoji svrha, ali ja je ne vidim...
profimedia-1018073054.jpg

 BONUS VIDEO:

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir