Od odlaska sa klupe Liverpula na kraju sezone 2023/2024, nemački stručnjak Jirgen Klop nije prihvatao novi posao.

Nemac je odlučio da se odmori od trenerskog posla, iako je imao primamljive ponude, među kojima je i ona od Barselone.

Klop se nedavno vratio fudbalu, ali u ulozi globalnog šefa u Red Bul grupaciji.

Sada je Nemac prihvatio posao koji ga vraća na stadione. Ali ne u ulozi trenera.

Klop je prihvatio da bude stručni saradnik za nemačku TV stanicu Magenta tokom Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kloppov zadatak tako će biti da pruži stručnu analizu događaja na Svetskom prvenstvu narednog leta, a studio će biti uz aut liniju.

