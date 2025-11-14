Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije, uzrasta do 17 godina, plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u drugoj utakmici kvalifikacija u Pančevu pobedila Bosnu i Hercegovinu 1:0.
DRAGAN ANOKIĆ PRESUDIO BOSNI I HERCEGOVINI: Kadeti u nadoknadi sa penala do elitne runde kvalifikacija za EP
Jedini gol postigao je Dragan Anokić u šestom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.
Bosna je utakmicu završila sa devetoricom igrača, pošto je Matej Deket u 90. minutu dobio drugi žuti karton, a Miljan Kecman isključen je u petom minutu nadoknade nakon što je napravio penal.
Posle dva kola u kvalifikacionoj Grupi 7 Srbija ima šest bodova, koliko i prvoplasirana Turska i plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija. Bosna i Malta su bez bodova.
U poslednjem trećem kolu Srbija će u Pančevu igrati protiv Turske.
