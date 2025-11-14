Kako je preneo FSS, Jovan Milošević našao se na spisku selektora Veljka Paunovića!
VELJKO PAUNOVIĆ POZVAO JOŠ JEDNOG FUDBALERA PARTIZANA: Talentovani napadač se pridružuje Orlovima
Selektor A tima Srbije Veljko Paunović uputio je naknadni poziv mladom reprezentativcu Jovanu Miloševiću za predstojeći meč protiv Letonije, koji se igra u nedelju 16. novembra od 18 sati na stadionu Dubočica u Leskovcu.
Talentovani napadač Partizana koji ove sezone pruža odlične partije i nalazi se u vrhu liste strelaca Super lige Srbije, odmah je napustio tabor mlade reprezentacije u Češkoj i uputio se ka Nišu, gde će se priključiti nacionalnom timu.
Već u subotu biće na raspolaganju selektoru za zvanični trening, koji počinje u 17:30 na stadionu Čair.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
