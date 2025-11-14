Slušaj vest

Selektor A tima Srbije Veljko Paunović uputio je naknadni poziv mladom reprezentativcu Jovanu Miloševiću za predstojeći meč protiv Letonije, koji se igra u nedelju 16. novembra od 18 sati na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Talentovani napadač Partizana koji ove sezone pruža odlične partije i nalazi se u vrhu liste strelaca Super lige Srbije, odmah je napustio tabor mlade reprezentacije u Češkoj i uputio se ka Nišu, gde će se priključiti nacionalnom timu.

Već u subotu biće na raspolaganju selektoru za zvanični trening, koji počinje u 17:30 na stadionu Čair.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteFudbalĐERDAN ŠAĆIRI U PROGRAMU UŽIVO OTKRIO ZAŠTO JE SRBE PROVOCIRAO ALBANSKIM ORLOM: "Oni su pre meča naše porodice..."
Đerdan Šaćiri
FudbalNESTVARNO ČIME SU SE BAVILI NAVIJAČI ENGLESKE NA MEČU SA SRBIJOM! Dobro protrljajte oči - ovo im je bilo 10 puta zanimljivije od utakmice
Engleska - Srbija
FudbalBOSNA BLIZU PLASMANA NA MUNDIJAL Edin Džeko poručuje: Sve je u našim rukama i nogama!
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine
FudbalFUNKCIONER IZBAČEN IZ FUDBALA NA DVE GODINE, KLUBU ODUZETI BODOVI! Drakonske kazne posle skandalozne utakmice u Srbiji
Tuča Dinamo Vršac 4.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir