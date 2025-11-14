Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Pardubicama selekciju Češke sa 2:1, u prijateljskoj utakmici.
Fudbal
ORLIĆI SLAVILI U PARDUBICAMA: Mladi fudbaleri Srbije na gostovanju pobedili Češku u prijateljskoj utakmici
Slušaj vest
Srbiju je u vođstvo doveo Lazar Jovanović u 36. minutu, da bi domaća selekcija do izjednačenja stigla u 51. minutu, kada je sa penala bio precizan Janik Eduardo.
Pobednički gol za selekciju Srbije postigao je Jovan Mijatović u 79. minutu.
Srbija, koja je zajedno sa Albanijom domaćin Evropskog prvenstva za mlade fudbalere 2027. (do 21 godine), u utorak, 18. novembra u Bačkoj Topoli igra prijateljsku utakmicu sa Sjedinjenim Američkim Državama.
(Beta)
Reaguj
Komentariši