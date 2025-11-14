Fudbaleri Malte pobedili su u Helsinkiju selekciju Finske sa 1:0, u utakmici sedmog kola Grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Fudbal
KAKVO IZNENAĐENJE U HELSINKIJU: Malta pobedila Finsku!
Slušaj vest
Gol za pobedu gostujuće selekcije postigao je Džejk Greh u 82. minutu.
Finska je kvalifikacije završila na trećem mestu Grupe G sa 10 bodova, dok Malta kolo pre kraja zauzima četvrtu poziciju sa pet bodova.
Večeras od 20.45 u okviru Grupe G u Varšavi igraju dve prvoplasirane selekcije Poljska i Holandija. Holandija vodi sa 16 bodova iz šest utakmica, a Poljska ima tri boda manje.
(Beta)
Reaguj
Komentariši