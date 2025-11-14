Slušaj vest

Gol za pobedu gostujuće selekcije postigao je Džejk Greh u 82. minutu.

Finska je kvalifikacije završila na trećem mestu Grupe G sa 10 bodova, dok Malta kolo pre kraja zauzima četvrtu poziciju sa pet bodova.

Večeras od 20.45 u okviru Grupe G u Varšavi igraju dve prvoplasirane selekcije Poljska i Holandija. Holandija vodi sa 16 bodova iz šest utakmica, a Poljska ima tri boda manje.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBOSNA BLIZU PLASMANA NA MUNDIJAL Edin Džeko poručuje: Sve je u našim rukama i nogama!
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine
FudbalSRBIJA IPAK MOŽE NA MUNDIJAL KROZ DRUGO TAKMIČENJE: Ovo je "ludi" scenario po kome Orlovi mogu da zaigraju na Svetskom prvenstvu
Engleska, Srbija, Filip Kostić
FudbalJAKE REČI VELJKA PAUNOVIĆA POSLE ENGLESKE: Porazi su odvratni! Pokazali smo zube, ali ih nismo ujeli!
Veljko Paunović
FudbalFILIP KOSTIĆ PROZVAO PIKSIJA: Da smo imali selektora, ne bismo izgubili od Albanije! Zbog toga sada svi ispaštamo
Filip Kostić

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir