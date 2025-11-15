Slušaj vest

Golove za aktuelne svetske šampione postigli su Lautaro Martines u 44. minutu i Lionel Mesi u 82. minutu. Oni su asistirali jedan drugome kod golova.

Utakmica je odigrana u sklopu proslave 50. godišnjice od sticanja nezavisnosti Angole.

Na stadionu "11. novembar" bilo je više od 50.000 ljudi koji su na nogama ovacijama pozdravili Mesija, kada je u završnici utakmice napustio teren.

Angola je platila 12 miliona dolara Fudbalskom savezu Argentine za tu utakmicu.

Angola ;je proglasila nezavisnost od kolonijalnog vladara Portugala 11. novembra 1975. godine, ali je ubrzo ušla u razorni građanski rat u kome je poginulo između 500.000 i milion ljudi, do njegovog kraja 2002. godine.

(Beta)