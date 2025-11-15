Slušaj vest

Nenad Stojaković postao je novi trener FK Partizan i ovo je bilo iznenađenje, kako za navijače crno-belih, tako i za čitavu fudbalsku javnost u Srbiji.

Potpredsednik Partizana, Predrag Mijatović, gostovao je na televiziji Una i govorio je o novom šefu stručnog štaba kluba iz Humske.

- Možda je ime i prezime našeg trenera za poznavaoce fudbala malo nepoznato, ali meni je jako poznato i nisam se sasvim slučajno odlučio na tako nešto. Pre svega Nenad je sjajan profesionalac, mlad, ambiciozan i njegova metodologija i sve što je imao da mi pokaže u razgovorima sa njim, još više me ubedilo da sam napravio najbolji mogući izbor. Znam šta može, znam koliko može, a u fudbalu je potrebno i malo sreće. Tako da sam jako zadovoljan, naravno kao i sve u fudbalu, naiđeš na kritike, ali to je sastavni deo sporta - počeo je priču Predrag Mijatović, pa se osvrnuo i na bivšeg trenera, Srđana Blagojevića:

- Blagojević je bio u vrlo važnoj etapi Partizana, kada smo bili u teškoj situaciji napravio je sjajan posao, samim dolaskom u Partizan kada niko nije hteo da dođe i ja ću to uvek pamtiti i uvek ću mu biti zahvalan. Kada pravite nešto što je toliko važno kao što je važan Partizan, postoje razne faze. On je bio je u toj fazi stabilizacije kluba.

Stojaković kao Tumbaković

Zatim je Mijatović novog trenera crno-belih uporedio sa Ljubišom Tumbakovićem.

- Doneo sam tešku odluku da Srđan ne nastavi sa nama. Doveli smo novog trenera koji je dobar profesionalac, odličan momak, siguran u sebe i nekako se setim da je Nenad - Tumbaković mog vremena.

Imao je priliku Nenad Stojaković da radi sa mnogim igračima Partizana, ali u mlađim kategorijama. Potpredsednik crno-belih, zadužen za sportska pitanja, dotakao se i ove teme.

- Između ostalog puno drugih stvari koje su bitne za trenera on ima, samo što ih ljudi ne prepoznaju. Mi smo podmladili tim, tu su momci koji su budućnost Partizana i tu je neko ko ih zna, ali oni se znaju iz drugačije etape, sada će se malo bolje upoznati. Sada je već seniorska priča, jako bitna stvar da su sarađivali.

Mijatović: Pare su nam potrebne...

Prodaje talentovanih fudbalera će, nažalost, biti...

- Partizan je veliki klub, zajedno sa Zvezdom i najveći u Srbiji, ali ne treba zaboraviti činjenicu da živimo od prodaje igrača. To je naša ideja, to je naš DNK. Teško je napraviti duži plan, nikad ne znaš šta će se desiti, zaštitili smo se nekim klauzulama, ali ako neko dođe i plati, onda odlučuje igrač, ali do te klauzule odlučuje Partizan. Pare su nam potrebne, fudbal je to, ali ćemo pokušati u mlađim kategorijama da selektujemo igrače, koji će ih zameniti - otkrio je Predrag Mijatović, pa najavio najviše moguće ambicije za nastavak sezone:

- Imamo elemente da razmišljamo da budemo prvaci države, mislim da smo ozbiljan kandidat, nije nemogoće, nije teško, samo treba krenuti i započeti nešto. Razgovarao sam sa Nenadom, počinje nova etapa koja može da se završi osvajanjem Superlige.

O reprezentaciji

Za kraj, Mijatović je govorio i o Veljku Paunoviću i fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

- Definitivno moramo da shvatimo da sve ima svoj proces, Veljko je imao malo vremena da spremni utakmicu, ja sam video stvari koje su mi se dopale, ekipa je imala želju, šteta što nismo dali taj gol, mislim da bi to promenilo mnogo toga. Englezi su mnogo kvalitetniji od nas, ali oni su se već kvalifikovali, ali neovisno od toga kada pravite strategiju, uvek u grupi imate neku istorijsku reprezentaciju. Mi treba da poradimo na tome, da se napravi dobra selekcija, smena generacija. To je posao selektora, on selektira igrače koji igraju u različitim klubovima. On treba da obavi razgovore sa svim igračima koji su prošli ciklus kalifikacija, da vidi koji igrači imaju želju da igraju, moraš da imaš jasnu sliku da li igrači žele ili ne žele da igraju.

Nenad Stojaković nalazi se već dugo u sistemu Partizana i rada sa mladim igračima. Na mesto šefa struke prvog tima dolazi iz razvojne ekipe Teleoptika, sa kojom je bio lider u Srpskoj ligi Beograd. Rođen je 4. aprila 1980. u Zemunu i igrao je na mestu veznog fudbalera. Imao je profesionalni ugovor sa Partizanom od 1999. do 2004. godine, ali je odigrao svega četiri utakmice za prvi tim, gde je većinu vremena proveo na pozajmicama u Teleoptiku, Mogrenu Rudaru iz Pljevalja i Rudaru iz Ugljevika.

Od te četiri utakmice za prvi tim Partizana, jedna je bila u Evropi. Igrao je protiv Lidsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope 1999. godine, a priliku je dobio u porazu od 1:3, kada je u 89. minutu zamenio Vladimira Ivića. Bio je tada klinac kojem je trener Miodrag Ješić dao šansu na velikoj sceni.

Vodio Partizan u Ligi šampiona

U igračkoj karijeri, nakon što mu je istekla saradnja sa Partizanom Nenad Stojaković (45) igrao je još za Rad, Budućnost iz Banatskog Dvora, grčki PAOK, iranski Širin, mađarski Hoved, vijetnamski Song Lam, kragujevački Radnički 1923 i Smederevo, gde je 2014. godine završio karijeru.

Kao trener počeo je da radi u Voždovcu 2019. kao asistent Radomiru Kokoviću, sa kojim će već u sledećem 16. kolu ukrstiti koplja. Naime, Partizan će na debiju Nenada Stojakovića u Humskoj dočekati pančevački Železničar koji vodi upravo Radomir Koković. Posle tri godine rada u Voždovcu imao je epizodu u slovenačkoj Gorici, a po povratku u Srbiju počinje da radi u akademiji Partizana. Vodio je mlade igrače crno-belih u Ligi šampiona, a osvojio je i Kup prijateljstva 2023. na Zlatiboru. Početkom 2025. izabran je za trenera Teleoptika.

Mentor i vaspitač mladima

Predrag Mijatović dobro je znao šta radi, kada je Nenada Stojakovića postavio za trenera prvog tima. Ovaj stručnjak u mlađim kategorijama Partizana radio je čak sa desetoricom fudbalera koji su trenutno u prvom timu. Jasno je da ih odlično poznaje, mnogima je bio mentor i trener kroz mlađe kategorije.

Kroz njegove ruke prošli su sadašnji provotimci Milan Roganović, Nikola Simić, Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Nemanja Trifunović, Dimitrije Janković, Dušan Jovanović, Bogdan Kostić, Zoran Alilović i Vukašin Jovanović. Isto tako, trenirao je i nekolicinu koji su napustili Partizan, a generacijski su blzu nabrojanim igračima, kao što su Vanja Vlahović (Atalanta), Milan Aleksić (Sanderlend), Mateja Stjepanović (Moreirense), Bogdan Mirčetić (Radnički Kragujevac), Janko Jevremović (Železničar)...

- Moramo da razumemo da je u Partizanu sve prioritet, ne postoji veći ili manji. Nismo došli do nivoa u kome možemo sistemski da uradimo neke stvari. Bitno je i neprestano osluškivanje javnog mnjenja. Pokazalo se da ima smisla ono što smo godinama radili, odatle proizilazi moje zadovoljstvo, posvećen sam poslu celodnevno, pratim trendove elitnog fudbala, pokušavam da pronađem načine da dečake usmerim ne samo ka radu, nego razumevanju zašto nešto rade, da budu drugačiji. Kroz nametnuta uputstva oni su razumeli fudbal na drugi način, a imaju sreću što sadašnji stručni štab primenjuje sličnu filozofiju kao našu u omladincima, pa su se samo naslonili na te zahteve - rekao je Nenad Stojaković letos za Mocartsport.

