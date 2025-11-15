Slušaj vest

Srpski napadač Dušan Vlahović je i ove sedmice tema italijanskih medija.

Možda i u nedostatku materijala usled reprezentativne pauze, italijanski mediji pišu o mogućim koracima "devetke" Juventusa i timovima koji bi ga želeli.

Kao da nismo čuli na desetine različitih scenarija, počevši od mogućeg ostanka u Juveu uz redukovanje njegove plate vredne 12.000.000 evra. Morao bi da pristane da se ona spusti barem na 8.000.000 uz bonuse.

1/22 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Nadalje, stižu informacije od "Gazzetta dello Sport" da će timovi kao što su Mančester junajted i Totenhem probati da ga pridobiju kao slobodnog igrača idućeg leta. Biće to sjajna prilika za njega da dobije bonus za odabir kluba, uz platu koju će ispregovarati.

Vlahović će od februara moći legalno da pregovara sa klubovima kako bi eventualno sklopio aranžman pre kraja sezone.

Ako se vratimo na Mančester junajted i Totenhem, to zaista jesu timovi kojima nedostaje špic njegovih karakteristika. Doduše, Junajted ima Benjamina Šeška čija je forma ispod očekivanja, dok Totenhemu fali golgeter.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: