FK Partizan promovisao je Nenada Stojakovića u šefa stručnog štaba.

Stojaković je održao i prvu konferenciju za medije od dolaska u Humsku, te je obraćanje počeo tako što je pozdravio novinare.

- Dobar dan svima! Drago mi je da sam ovde. Čast mi je i privilegija što sam ovde ispred vas kao prvi trener Partizana. Većina vas je došla zbog gromade od kluba, moja uloga je takva, ali se nadam da ću vas svojim radom ubediti da jednog dana dođete zbog Stojakovića. Ciljevi ovog kluba postavljeni su kroz generacije, od 1947. kada je osvojila titulu, pa generacije koja je 1953. godine samlela našeg većitog rivala, 1955. godine u Kupu šampiona, pa 1966. godine finale Kupa evropskih šampiona, prvi srpski klub u grupnoj fazi Lige šampiona. Letvica je postavljena visoko, ne smemo da idemo ispod toga. Mogu sadašnji Partizan da poredim sa mercedeseom koji stoji u garaži. Pala je prašina, retko izlazi iz garaže da pokaže performanse. Moj zadatak je da stvorim kulturu performansa koji će omogućiti kontinuitet izlaska na autoput - istakao je Nenad Stojaković, pa se dotakao i mladih fudbalera koje je već trenirao:

- Moja filozofija je jasna. Kao pedagog, učitelj i trener radim da oni budu svoji, tako mogu da ispune potencijal. Drago mi je da velika grupa igrača u prvom timu, ostaje žal za nekima koji nisu tu, a pomogli bi Partizanu. To je fudbal, tu je život. Osećam koliko prostora ima među tom decom. Moram da ih ubedim da oni to mogu.

Zatim je najavio borbu za titulu, a otkrio je i kako mu je čast što ga je Predrag Mijatović uporedio sa Ljubišom Tumbakovićem:

- Mislim da sam bio dovoljno jasan. Ovaj klub, uspavani div... Ne razmišljamo o drugom mestu, ne smemo nikada. Malim pobedama, na dnevnom nivou, pokušaću da napravim atmosferu za rezultate koji nas vode do krajnjeg cilja. Opcija nikada nije drugo mesto. Čast mi je i zadovoljstvo, ima slučnosti razvojnog puta sa Tumbakovićem. Te 1992. godine sam bio igrač petlića Partizana, Ljubiša Tumbaković je odatle otišao da bude trener timu u kojem je Mijatović bio kapiten. To je drugo vreme, druga država, drugi ljudi. Čast mi je da neko pominje moje ime uz Ljubišu Tumbakovića.

Zatim se osvrnuo na svoj period u Partizanu.

- Ja sam od 1989. godine u klubu i uz klub, sa manjim prekidima. Zaista sam početkom leta osetio sinergiju između igrača i navijača. Zaista sam se radovao svakoj utakmici. Datum 14. novembar je prvi na mom nadgrobnom spomeniku, važna je ona crtica do drugog. Imam zadovoljstvo da nastavim rad gde je stao Srđan Blagojević, postoji kontinuitet zahteva i principa koji će nas unaprediti da budemo bolji. Juče sam odradio prvi trening. Bio je jako lep trening, ali bez reprezentativaca.

Plan Partizana biće jednostavan...

- Plan je jednostavan! Napadaj, napadaj, Partizane, napadaj - zagrmeo je Stojaković.

Zatim je Stojaković spomenuo i Lebrona Džejmsa.

- Kad razmišljam o pritisku... Mogu anegdotu o Lebronu da ispričam. Izgubio je sa Lejkersima, zove svog oca i ovaj mu kaže 'čekam te u kolima'. To je pet ujutru, u Vašingtonu je, treba da leti kući. Odveo ga je ispod mosta, parkirao je tu, ugasio svetla. Tamo su dva šatora. U njima žive otac, majka i dvoje dece. 'Pritisak? Ovo je pritisak, kad ne možeš da obezbediš deci', rekao mu je otac. Pritisak osećaju ljudi koji ne veruju u sebe. U ovom poslu živiš od danas do sutra. Te stvari mi omogućavaju da mirno spavam.

Govorio je i o mlađim igračima.

- Dečaci u Teleoptiku imaju kvalitet, ali nemaju kontinuitet. Ne možeš da staneš, čim staneš - neko te pretekne. To je moja poruka njima. Kvalitet postoji. Svakodnevnim radom mogu da napreduju. Jako sam ponosan na mlade, ali ogroman je prostor koji oni treba da popune. Jako su mladi. Oni ne znaju gde je granica, ona za njih ne postoji. Imamo sreće da su neki već u A selekciji, igraju sa bržima i sposobnijima, vide drugi nivo fudbala. Ono što prikazuju je sasvim zadovoljavajuće, ali postoji još mnogo prostora.

Za kraj konferencije, otkrio je i kako je prvo svom sinu javio da je postao trener Partizana.

- Sinu sam prvi javio, on ima 16 godina i malo je buntovnik. Ja sam mu rekao 'moraš još više da obratiš pažnju na ponašanje', on nije razumeo, a onda sam mu rekao da sam postao trener prvog tima Partizana. Pružio mi je ruku, zagrlio me je i dok je odlazio rekao 'E, to je nešto'. Ponosan sam što sam ga oduševio - zaključio je Nenad Stojaković.

Šta je Mijatović rekao?

Potpredsednik Partizana, Predrag Mijatović, gostovao je na televiziji Una i govorio je o novom šefu stručnog štaba kluba iz Humske.

- Možda je ime i prezime našeg trenera za poznavaoce fudbala malo nepoznato, ali meni je jako poznato i nisam se sasvim slučajno odlučio na tako nešto. Pre svega Nenad je sjajan profesionalac, mlad, ambiciozan i njegova metodologija i sve što je imao da mi pokaže u razgovorima sa njim, još više me ubedilo da sam napravio najbolji mogući izbor. Znam šta može, znam koliko može, a u fudbalu je potrebno i malo sreće. Tako da sam jako zadovoljan, naravno kao i sve u fudbalu, naiđeš na kritike, ali to je sastavni deo sporta - počeo je priču Predrag Mijatović, pa se osvrnuo i na bivšeg trenera, Srđana Blagojevića:

- Blagojević je bio u vrlo važnoj etapi Partizana, kada smo bili u teškoj situaciji napravio je sjajan posao, samim dolaskom u Partizan kada niko nije hteo da dođe i ja ću to uvek pamtiti i uvek ću mu biti zahvalan. Kada pravite nešto što je toliko važno kao što je važan Partizan, postoje razne faze. On je bio je u toj fazi stabilizacije kluba.

Nenad Stojaković

Stojaković kao Tumbaković

Zatim je Mijatović novog trenera crno-belih uporedio sa Ljubišom Tumbakovićem.

- Doneo sam tešku odluku da Srđan ne nastavi sa nama. Doveli smo novog trenera koji je dobar profesionalac, odličan momak, siguran u sebe i nekako se setim da je Nenad - Tumbaković mog vremena.

Imao je priliku Nenad Stojaković da radi sa mnogim igračima Partizana, ali u mlađim kategorijama. Potpredsednik crno-belih, zadužen za sportska pitanja, dotakao se i ove teme.

- Između ostalog puno drugih stvari koje su bitne za trenera on ima, samo što ih ljudi ne prepoznaju. Mi smo podmladili tim, tu su momci koji su budućnost Partizana i tu je neko ko ih zna, ali oni se znaju iz drugačije etape, sada će se malo bolje upoznati. Sada je već seniorska priča, jako bitna stvar da su sarađivali.

Mijatović: Pare su nam potrebne...

Prodaje talentovanih fudbalera će, nažalost, biti...

- Partizan je veliki klub, zajedno sa Zvezdom i najveći u Srbiji, ali ne treba zaboraviti činjenicu da živimo od prodaje igrača. To je naša ideja, to je naš DNK. Teško je napraviti duži plan, nikad ne znaš šta će se desiti, zaštitili smo se nekim klauzulama, ali ako neko dođe i plati, onda odlučuje igrač, ali do te klauzule odlučuje Partizan. Pare su nam potrebne, fudbal je to, ali ćemo pokušati u mlađim kategorijama da selektujemo igrače, koji će ih zameniti - otkrio je Predrag Mijatović, pa najavio najviše moguće ambicije za nastavak sezone:

- Imamo elemente da razmišljamo da budemo prvaci države, mislim da smo ozbiljan kandidat, nije nemogoće, nije teško, samo treba krenuti i započeti nešto. Razgovarao sam sa Nenadom, počinje nova etapa koja može da se završi osvajanjem Superlige.

Ko je Nenad Stojaković?

Nenad Stojaković nalazi se već dugo u sistemu Partizana i rada sa mladim igračima. Na mesto šefa struke prvog tima dolazi iz razvojne ekipe Teleoptika, sa kojom je bio lider u Srpskoj ligi Beograd. Rođen je 4. aprila 1980. u Zemunu i igrao je na mestu veznog fudbalera. Imao je profesionalni ugovor sa Partizanom od 1999. do 2004. godine, ali je odigrao svega četiri utakmice za prvi tim, gde je većinu vremena proveo na pozajmicama u Teleoptiku, Mogrenu Rudaru iz Pljevalja i Rudaru iz Ugljevika.

Od te četiri utakmice za prvi tim Partizana, jedna je bila u Evropi. Igrao je protiv Lidsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope 1999. godine, a priliku je dobio u porazu od 1:3, kada je u 89. minutu zamenio Vladimira Ivića. Bio je tada klinac kojem je trener Miodrag Ješić dao šansu na velikoj sceni.

Vodio Partizan u Ligi šampiona

U igračkoj karijeri, nakon što mu je istekla saradnja sa Partizanom Nenad Stojaković (45) igrao je još za Rad, Budućnost iz Banatskog Dvora, grčki PAOK, iranski Širin, mađarski Hoved, vijetnamski Song Lam, kragujevački Radnički 1923 i Smederevo, gde je 2014. godine završio karijeru.

Kao trener počeo je da radi u Voždovcu 2019. kao asistent Radomiru Kokoviću, sa kojim će već u sledećem 16. kolu ukrstiti koplja. Naime, Partizan će na debiju Nenada Stojakovića u Humskoj dočekati pančevački Železničar koji vodi upravo Radomir Koković. Posle tri godine rada u Voždovcu imao je epizodu u slovenačkoj Gorici, a po povratku u Srbiju počinje da radi u akademiji Partizana. Vodio je mlade igrače crno-belih u Ligi šampiona, a osvojio je i Kup prijateljstva 2023. na Zlatiboru. Početkom 2025. izabran je za trenera Teleoptika.

Nenad Stojaković kao igrač Rada u duelu sa Borislavom Topićem iz BSK Borča

Mentor i vaspitač mladima

Predrag Mijatović dobro je znao šta radi, kada je Nenada Stojakovića postavio za trenera prvog tima. Ovaj stručnjak u mlađim kategorijama Partizana radio je čak sa desetoricom fudbalera koji su trenutno u prvom timu. Jasno je da ih odlično poznaje, mnogima je bio mentor i trener kroz mlađe kategorije.

Kroz njegove ruke prošli su sadašnji provotimci Milan Roganović, Nikola Simić, Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Nemanja Trifunović, Dimitrije Janković, Dušan Jovanović, Bogdan Kostić, Zoran Alilović i Vukašin Jovanović. Isto tako, trenirao je i nekolicinu koji su napustili Partizan, a generacijski su blzu nabrojanim igračima, kao što su Vanja Vlahović (Atalanta), Milan Aleksić (Sanderlend), Mateja Stjepanović (Moreirense), Bogdan Mirčetić (Radnički Kragujevac), Janko Jevremović (Železničar)...

- Moramo da razumemo da je u Partizanu sve prioritet, ne postoji veći ili manji. Nismo došli do nivoa u kome možemo sistemski da uradimo neke stvari. Bitno je i neprestano osluškivanje javnog mnjenja. Pokazalo se da ima smisla ono što smo godinama radili, odatle proizilazi moje zadovoljstvo, posvećen sam poslu celodnevno, pratim trendove elitnog fudbala, pokušavam da pronađem načine da dečake usmerim ne samo ka radu, nego razumevanju zašto nešto rade, da budu drugačiji. Kroz nametnuta uputstva oni su razumeli fudbal na drugi način, a imaju sreću što sadašnji stručni štab primenjuje sličnu filozofiju kao našu u omladincima, pa su se samo naslonili na te zahteve - rekao je Nenad Stojaković letos za Mocartsport.

