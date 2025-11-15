Slušaj vest

Mario Kasun, proslavljeni hrvatski košarkaš koji je igrao i u NBA, bio je gost podkasta "Jao Mile" koji vodi nekadašnji srpski as Mile Ilić.

Kasun se prisetio teških dana kroz koje je prolazio.

- Ja sam imao situaciju gde je nisam imao za burek. Neki saigrači su mi davali pare. Oni su znali da ja živim sa svojom prijateljicom i njenom familijom koju sam upoznao kada sam bio na letnjim kampovima. Ja sam ti živeo, brate, sa jednom... Joka, ja je zovem to je moja crna sestra. Oni su iz Dominikanske Republike, nas je u kući bilo sedam. Nisam imao da platim rentu, za gajbu. Ona je meni pomogla da uzmem prvu karticu, televizor, krevet na karticu da bih dobio dobar kredit da bi mogao da kupim auto - rekao je Kasun.

U periodu od 2006. do 2008. godine je igrao za Barselonu sa kojom je osvojio Kup Kralja.

- U Barselonu dođeš, šutnu te, kažu snalazi se sam. Ja sam bio kod Gurovića u stanu u Barseloni. Onda smo se sreli dok je igrao u Turskoj, igrom slučaja dođemo na tu priču da sam ja u njegovom stanu. On me pita: 'Koliko su ti uzimali', ja kažem 4.000, on kaže: 'Mamicu im... ja sam to izdavao za dva soma'.

Otkrio je priče o Lionelu Mesiju koje su kružile. Argentinac, koji je najbolji fudbaler u istoriju Barselone, navodno je bio blizak sa mafijom.

- Ja sam čuo priče i na svoje oči sam video. Brate, ajde što je Mesi bio Bog u fudbalu, on je bio Bog u mafijaškom delu. Prijatelj vodi nekretnine, hoćeš da potpišeš za Barselonu? Moraš ovo. Hoćeš da kupiš nekretninu? Moraš od mog prijatelja.

Nastavio je u istom tonu, a potom se osvrnuo i na boravak Zlatana Ibrahimovića u fudbalskom klubu Barselona.

- Simpatični lepi dečko, to tako priče kruže. Bog i batina. Ibra je bio izbačen iz Barselone zato što nije hteo plju*ati Mesiju. Ibra, baraba balkanska. On će tamo nekom pi*deku malom pu*** k****. Uz sve te pare milione da se baviš takvim s**njima - rekao je Mario Kasun.

