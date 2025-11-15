Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske plasirala se na novo veliko takmičenje nakon jučerašnje pobede nad Farskim ostrvima 3:1 u Rijeci.

Preokret na "Rujevici" i novi odlazak na Svetsko prvenstvo, treći vezani pod selektorom Zlatkom Dalićem koji je u međuvremenu vodio tim i na dva Evropska šampionata.

Zaista ogroman uspeh, pritom su se sa Mundijala vraćali sa srebrom i bronzom. Poslednji ples Luke Modrića i mnogih momaka iz sjajne generacije desiće se predstojećeg leta, a možda još nešto izvesno pojavljivaće se kroz hrvatske medije - ankete.

Da li je Zlatko Dalić pravi čovek da vodi Hrvatsku na Svetskom prvenstvu?

"Pet od pet plasmana na velika takmičenja? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam", kazao je Dalić.

1/13 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Hrvatsku u ponedeljak očekuje meč protiv Crne Gore koji ni za jednu od selekcija neće imati takmičarski značaj, ali motiva će i te kako biti.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: