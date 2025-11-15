Slušaj vest

Antoan Semenjo bi mogao da bude sledeća velika bomba u Premijer ligi.

Prema saznanjima Skaj sporta, Bornmut neće moći mnogo toga da ga uradi, pošto je otkrivena njegova posebna klauzula po kojoj može da napusti klub za sumu od 65.000.000 funti.

Od ranije se zna da u Liverpulu veruju da bi on mogao da bude dugoročna zamena za Mohameda Salaha, koji po svemu sudeći igra svoju poslednju sezonu na "Enfildu".

Ali, Redsi nisu jedini koji su kontaktirali odličnog ofanzivca, pošto su u igri i Mančester siti i Totenhem. Tomas Frank je još letos želeo Semenja, ali je on želeo da sačeka ponude ostalih klubova tokom naredne godine, tako da su male šanse da ga Totenhem privoli pored Liverpula i Sitija.

Kod Pepa Gvardiole se zna da će uvek biti tu kada su u pitanju ovakvi igrači, koji mogu da igraju u nekoliko sistema i na nekoliko pozicija. Semenjo je inače navijač Arsenala, no "tobdžije" su letos pokrile sve napadačke opcije i ne deluje da bi Mikel Arteta mogao da zatraži i njegov potpis.

Semenjo je u Bornmut stigao u zimu 2023. godine iz Bristol sitija za samo 10.000.000 evra, tako da će ovo biti još jedan odličan posao "trešnjica", nakon što su letos zaradili bogatstvo od odlazaka Zabarnjija, Hausena i Kerkeza.

