Slušaj vest

Srpska fudbalska reprezentacija ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u Americi, Meksiku i Kanadi. Samim tim i bez priliva ozbiljnog novca.

FIFA je povećala broj učesnika mundijala, pa će umesto 32 selekcije kao što je ranije bio slučaj, na narednoj smotri svetskog fudbala biti čak 48 reprezentacija. Samim tim, uvećan je i nagradni fond za sve učesnike. I to poprilično.

U Leskovcu je propuštena karta za Ameriku - Srpski fudbaleri Foto: Nemanja Nikolić

Ogroman nagradni fond

Iznosi za nagrade za Svetsko prvenstvo 2026. još nisu zvanično potvrđeni, ali u medije je procurila informacija da će sve reprezentacije za plasman dobiti po 13.000.000 miliona dolara. Prevedeno u nama omiljenu valutu evro - 11.180.000! To je ozbiljno povećanje nagrade, samo za učešće, jer su nacionalni timovi koji su izborili prolaz na protekli mundijal u Kataru dobijali po 9.000.000 dolara.



Posle svega navedenog jasno je da je Fudbalski savez Srbije ostalo bez ozbiljne finansijske injekcije, tačnije novca koji je mogao da bude iskorišćen u jačanje infrastruktura u zemlji. Izgradnju pomoćnih terena, svlačionica, a možda i investicije u nove stadione. Može se slobodno reći da je Srbiju kiks protiv Albanije u Leskovcu i sramotni poraz koštao velikog novca, iako nam plasman u baraž nije garantovao da bismo i otišli na najveće planetarno fudbalsko takmičenje.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Veća lova nego u Kataru



Nagradni fond za reprezentativno Svetsko prvenstvo u Kataru iznosio je 440.000.000 dolara, nešto više od 378 miliona evra, a prema svemu viđenom on bi za mundijal u Americi, Meksiku i Kanadi mogao da bude poprilično veći. Budžet za nagradni fond biće sigurno impozantan - doduše, ni približan UEFA Ligi šampiona u kojoj za ovu sezonu iznosio neverovatnih 2.437.000.000 evra.

Dovoljno je samo videti da je budžet za Svetsko klupsko prvenstvo koje je ovog leta održano u Americi bio 486.000.000 evra, skoro 100 miliona više, nego za mundijal u Kataru. U tom rangu, ako ne i svih pola milijarde i više biće nagradni fond za smotru svetskog reprezentativnog fudbala narednog leta u SAD, Meksiku i Kanadi, koje će biti igrano od 11. juna do 19. jula.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Igrači se oparili 2022.



Srbija je bila učesnik mundijala u Kataru, gde je takmičenje završila u grupnoj fazi. Te 2022. godine reprezentativci su zaradili samim plasmanom oko 8.500.000 evra. Pre nego što je reprezentacija izborila prolaz na mundijal 2022, dogovoreno je da fudbaleri i stručni štab, između sebe podele 57 odsto od sume, dok bi ostatak, dakle 43 procenta, išao u kasu Saveza.



Taj sporazum su ispred ekipe potpisali kapiten Dušan Tadić i zamenik kapitena Aleksandar Mitrović, a ispred FSS generalni sekretar organizacije Jovan Šurbatovic. Prevedeno u brojke, fudbalerima i stručnom štabu na čelu se selektorom Draganom Stojkovićem pripalo je tada okvirno 4.845.000 evra koje su oni, shodno učinku i minutaži u kvalifikacijama i u Kataru, raspodelili između sebe. Ostatak, suma od 3.655.000 evra, završila je u kasi saveza.