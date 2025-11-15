Slušaj vest

Ogroman broj utakmica tokom jedne takmičarske sezone postao je sve veći problem. Igrači i treneri se žale, povrede se nažalost nižu kao na traci.

Posebno ne nakon što je zaživelo Svetsko klupsko prvenstvo zbog čega mnogi timovi trpe posledice u aktuelnoj fazi sezone. Zatim, završava se već treći kvalifikacioni ciklus od letos. Fudbal je postao mašina koja melje energiju i posmatrača i igrača.

Aurelio de Laurentis Foto: Agostino Gemito / Zuma Press / Profimedia, Antonio Balasco / LaPresse / Profimedia, EPA/Claudio Onorati

Prvi čovek Napolija Aurelio De Laurentis  žustro je reagovao je povodom toga.

"Dvojica mojih igrača (Rahmani i Angisa) su se vratila povređena iz reprezentacija. Dvojica igrača koji će propustiti mnogo mečeva. To je tema o kojoj diskutujem sa FIFA i UEFA godinama, ali ih ne zanima. Ne možemo da nastavimo ovako. Ako se igraju prvenstva, ona moraju da idu bez prekida. Manje timova i manje utakmica", smatra De Laurentis.

Kontroverzni prvi čovek Napolitanaca smatra da je trenutni sistem neodrživ i veruje da je radikalizacija najbolji smer. Konkretno, smatra da je najbolje eliminisati reprezentativne pauze, a ako je to nemoguće, da klubovi dobiju finansijsku komepnzaciju kroz uspostavljeni mehanizam.

"Moramo da dobijemo transfer prozor kako bismo kompenzovali gubitke igrača", naveo je.

Dodao je i da nacionalni timovi eksploatišu igrače koji su plaćeni od strane klubova bez uzimanja odgovornosti za posledice.

Ne propustiteFudbalZABRANIO BIH IGRAČIMA STARIJIM OD 23 GODINE DA IGRAJU ZA REPREZENTACIJU! Šok predlog iskusnog fudbalskog radnika odzvanja planetom!
Aurelio de Laurentis prvi čovek Napolija na slavlju
FudbalDOBIĆE 8.000.000 EVRA SAMO DA TITULU PRVAKA ITALIJE VRATI U NAPULJ: Prvi čovek Napolija se otvorio i dao bezobraznu ponudu!
profimedia0695710896.jpg
FudbalMBAPE JE PROŠLOST, KELAIFI NAŠAO ZAMENU! Zver od 150 miliona stiže na "Park Prinčeva"?! Vratio je titulu Napoliju posle 30 godina!
profimedia0748404770.jpg
FudbalPREDSEDNIK NAPOLIJA NAJAVIO ODLAZAK OSIMENA: Sve to znamo još od prošlog leta...
osimen.jpg

Skandiranje Mladen Žižoviću na utakmici Borac - Radnički Kragujevac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić