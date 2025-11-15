Slušaj vest

Ogroman broj utakmica tokom jedne takmičarske sezone postao je sve veći problem. Igrači i treneri se žale, povrede se nažalost nižu kao na traci.

Posebno ne nakon što je zaživelo Svetsko klupsko prvenstvo zbog čega mnogi timovi trpe posledice u aktuelnoj fazi sezone. Zatim, završava se već treći kvalifikacioni ciklus od letos. Fudbal je postao mašina koja melje energiju i posmatrača i igrača.

Prvi čovek Napolija Aurelio De Laurentis žustro je reagovao je povodom toga.

"Dvojica mojih igrača (Rahmani i Angisa) su se vratila povređena iz reprezentacija. Dvojica igrača koji će propustiti mnogo mečeva. To je tema o kojoj diskutujem sa FIFA i UEFA godinama, ali ih ne zanima. Ne možemo da nastavimo ovako. Ako se igraju prvenstva, ona moraju da idu bez prekida. Manje timova i manje utakmica", smatra De Laurentis.

Kontroverzni prvi čovek Napolitanaca smatra da je trenutni sistem neodrživ i veruje da je radikalizacija najbolji smer. Konkretno, smatra da je najbolje eliminisati reprezentativne pauze, a ako je to nemoguće, da klubovi dobiju finansijsku komepnzaciju kroz uspostavljeni mehanizam.

"Moramo da dobijemo transfer prozor kako bismo kompenzovali gubitke igrača", naveo je.

Dodao je i da nacionalni timovi eksploatišu igrače koji su plaćeni od strane klubova bez uzimanja odgovornosti za posledice.