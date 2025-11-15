Slušaj vest

Izabranici Gordana Petrića su ovom pobedom uspeli da se plasiraju u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto su prethodno u prvom kolu rutinski dobili Gibraltar.

1/6 Vidi galeriju SRBIJA ISPUSTILA POBEDU! Orlići dva puta vodili, pa golom ju nadoknadi ostali bez tri boda Foto: Fss

Tako će poslednji meč protiv Hrvatske, koja je domaćin ovog kvalifikacionog turnira, biti bez rezultatskog značaja.

Gruzija je povela u 36. minutu preko Sabe Nioradzea, a izjednačenje Srbiji doneo je Vasilije Kostov.

Gordan Petrić je pogodio sa uvođenjem Uroša Đorđevića, omladinca Zvezde, koji je potpisao preokret, a trijumf je u nadoknadi potvrdio Mihajlo Cvetković.