Slušaj vest

Izabranici Gordana Petrića su ovom pobedom uspeli da se plasiraju u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto su prethodno u prvom kolu rutinski dobili Gibraltar.

SRBIJA ISPUSTILA POBEDU! Orlići dva puta vodili, pa golom ju nadoknadi ostali bez tri boda Foto: Fss

Tako će poslednji meč protiv Hrvatske, koja je domaćin ovog kvalifikacionog turnira, biti bez rezultatskog značaja.

Gruzija je povela u 36. minutu preko Sabe Nioradzea, a izjednačenje Srbiji doneo je Vasilije Kostov.

Gordan Petrić je pogodio sa uvođenjem Uroša Đorđevića, omladinca Zvezde, koji je potpisao preokret, a trijumf je u nadoknadi potvrdio Mihajlo Cvetković.

Ne propustiteFudbalLAZAR JOVANOVIĆ HEROJ SRBIJE: Orlići nakon trilera srušili Izrael i zabeležili veliku pobedu
PARTIZAN-OFK BEOGRAD_72.JPG
FudbalŠTA SE TO DEŠAVA SA MLAĐIM SELEKCIJAMA? SRBIJA NEMA SVEŽU KRV ZA NAJBOLJI TIM: Očajni rezultati mladih, omladinaca i kadeta!
mlada.jpg
FudbalČUDO OD DETETA - Ko je Jovan Mijatović, klinac koji je zaludeo Evropu? Zovu ga BEKAM, a daje golove kao MARKO VAN BASTEN!
jovan3.jpg
FudbalKADETI ODUŠEVILI, OMLADINCI RAZOČARALI: Do 78. minuta sve je delovalo IDILIČNO, a onda je usledilo 12 minuta KOŠMARA
fss.jpg

Skandiranje Mladen Žižoviću na utakmici Borac - Radnički Kragujevac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić