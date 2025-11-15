Poslednji meč protiv Hrvatske, koja je domaćin ovog kvalifikacionog turnira, biti bez rezultatskog značaja
KVALIFIKACIJE ZA EP
ORLIĆI U DRUGOJ FAZI KVALIFIKACIJA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Omladinci Srbije savladali Gruziju posle preokreta
Izabranici Gordana Petrića su ovom pobedom uspeli da se plasiraju u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto su prethodno u prvom kolu rutinski dobili Gibraltar.
SRBIJA ISPUSTILA POBEDU! Orlići dva puta vodili, pa golom ju nadoknadi ostali bez tri boda Foto: Fss
Tako će poslednji meč protiv Hrvatske, koja je domaćin ovog kvalifikacionog turnira, biti bez rezultatskog značaja.
Gruzija je povela u 36. minutu preko Sabe Nioradzea, a izjednačenje Srbiji doneo je Vasilije Kostov.
Gordan Petrić je pogodio sa uvođenjem Uroša Đorđevića, omladinca Zvezde, koji je potpisao preokret, a trijumf je u nadoknadi potvrdio Mihajlo Cvetković.
