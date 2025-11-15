Slušaj vest

Strelac za tzv. Kosovo bio je Aslani u 6. minutu, dok je autogol postigao Žan Karničik u 64. minutu susreta.

Slovenija je od 53. minutu na terenu bila sa igračem manje, pošto je Petar Stojanović dobio drugi žuti karton, te je isključen sa meča.

Ovim trijumfom lažna država iz južne srpske pokrajine obezbedila je baraž za Svetsko prvenstvo.

Kolo pre kraja Švajcarska se nalazi na prvom mestu, koje direktno vodi na Svetsko prvenstvo 2026. godne u SAD, Meksiku i Kanadi, sa 13 bodova.

Kosovo na drugom mestu ima 10 bodova, ali i slabiju gol-razliku od Švajcarske (Švajcarska 13:1, Kosovo 5:4).

Dve selekcije će u utorak u Prištini u međusobnom duelu odlučivati o direktnom učešću na Svetskom prvenstvu.

Slovenija i Švedska ostaju bez šanse da kroz grupnu fazu dođu do Svetskog prvenstva. Slovenija ima tri boda, a Švedska jedan bod, a dve selekcije se u utorak sastaju u Švedskoj.

