Poveli su gosti golom Birligea u 17. minutu, a preokret u Zenici viđen je u drugom poluvremenu.

BiH je pogotkom kapitena Edina Džeka u 49. minutu stigla do izjednačenja, a preokret domaćoj ekipi doneo je Barjaktarević u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Tabaković u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Bosna i Hercegovina je ovim trijufom obezbedila baraž za Svetsko prvenstvo.

Rumunija je od 68. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Denis Draguš zbog oštrog starta dobio crveni karton.

U toj grupi Austrija je u Limasolu pobedila Kipar 2:0 golovima Marka Arnautovića, a za direktan plasman na Mundijal bilo joj je potrebno da Bosna i Hercegovina večeras ne pobede.

Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, dok će drugoplasirane ekipe igrati u baražu.

Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova, Bosna ima 16, a Rumunija 10 bodova. Kipar je četvrti sa osam, a poslednji je San Marino bez bodova.

U poslednjem kolu Austrija će u utorak dočekati Bosnu i Hercegovinu, a Rumunija će biti domaćin San Marinu.