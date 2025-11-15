LUDNICA U ZENICI! BiH posle preokreta slavila nad Rumunijom i obezbedila baraž za Mundijal
Poveli su gosti golom Birligea u 17. minutu, a preokret u Zenici viđen je u drugom poluvremenu.
BiH je pogotkom kapitena Edina Džeka u 49. minutu stigla do izjednačenja, a preokret domaćoj ekipi doneo je Barjaktarević u 80. minutu.
Konačan rezultat postavio je Tabaković u četvrtom minutu sudijske nadoknade.
Bosna i Hercegovina je ovim trijufom obezbedila baraž za Svetsko prvenstvo.
Rumunija je od 68. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Denis Draguš zbog oštrog starta dobio crveni karton.
U toj grupi Austrija je u Limasolu pobedila Kipar 2:0 golovima Marka Arnautovića, a za direktan plasman na Mundijal bilo joj je potrebno da Bosna i Hercegovina večeras ne pobede.
Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, dok će drugoplasirane ekipe igrati u baražu.
Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova, Bosna ima 16, a Rumunija 10 bodova. Kipar je četvrti sa osam, a poslednji je San Marino bez bodova.
U poslednjem kolu Austrija će u utorak dočekati Bosnu i Hercegovinu, a Rumunija će biti domaćin San Marinu.