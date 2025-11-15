Slušaj vest

Poveli su gosti golom Birligea u 17. minutu, a preokret u Zenici viđen je u drugom poluvremenu.

BiH je pogotkom kapitena Edina Džeka u 49. minutu stigla do izjednačenja, a preokret domaćoj ekipi doneo je Barjaktarević u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Tabaković u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Bosna i Hercegovina je ovim trijufom obezbedila baraž za Svetsko prvenstvo.

Meč kvalifikacija za Mundijal 2026. Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Rumunija je od 68. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Denis Draguš zbog oštrog starta dobio crveni karton.

U toj grupi Austrija je u Limasolu pobedila Kipar 2:0 golovima Marka Arnautovića, a za direktan plasman na Mundijal bilo joj je potrebno da Bosna i Hercegovina večeras ne pobede.

Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, dok će drugoplasirane ekipe igrati u baražu.

Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova, Bosna ima 16, a Rumunija 10 bodova. Kipar je četvrti sa osam, a poslednji je San Marino bez bodova.

U poslednjem kolu Austrija će u utorak dočekati Bosnu i Hercegovinu, a Rumunija će biti domaćin San Marinu.

Ne propustiteFudbalJIRGEN KLOP IMA NOVI POSAO: Vraća se na stadione, ali ne kao trener
FudbalHRVATSKA OVERILA PLASMAN NA MUNDIJAL: Holanđani blizu SP, sudbina Nemačke i Slovačke biće odlučena u ponedeljak
Hrvatska
FudbalKAKVO IZNENAĐENJE U HELSINKIJU: Malta pobedila Finsku!
Malta
FudbalBOSNA BLIZU PLASMANA NA MUNDIJAL Edin Džeko poručuje: Sve je u našim rukama i nogama!
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir