Dastan Satpaev golom već u devetom minutu susreta najavio je uzbudljiv meč, a kako je vreme odmicalo Belgija nije nalazila put do gola Kazahstana.

Ipak, u 48. minutu preko Hansa Vanakena gostujuće ekipa stiže do pogotka, a kasnije će se ispostaviti i konačnog rezultata.

Ovaj remi ujedno znači da Srbija gubi i poslednji postotak šanse da kroz Ligu nacija dođe do baraža za planetarni šampionat.

Jedan od četiri uslova je bio da Belgija ne završi među prva dva tima u svojoj grupi, što znači da je ove večeri morala da izgubi, kao i u poslednjem kolu protiv najgoreg tima u grupi.

Međutim, sada Belgija ima 15 bodova, a kako se u poslednjem kolu sastaju Vels i Severna Makedonija, jasno je da više ni teoretski ne mogu obe selekcije da je preskoče, što znači i matematički kraj nadanja za "Orlove".

