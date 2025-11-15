Slušaj vest

Fudbalski reprezentativac Srbije Saša Lukić izjavio je danas da neodlazak na naredno Svetsko prvenstvo smatra "ogromnim neuspehom" svoje ekipe, ali da veruje da će se situacija po pitanju plasmana selekcije Srbije na velika takmičenja uskoro promeniti.

"Neodlazak na Svetsko prvenstvo je ogroman neuspeh za nas, jer reprezentacija Srbije uvek mora da ima visoke ciljeve i da se plasira na velika takmičenja. Ja sam siguran i verujem u to da će se situacija u vidu odlazaka na velika takmičenja promeniti. Već kad krenu kvalifikacije treba da razmišljamo šta ćemo napraviti na Svetskom prvenstvu, a ne da nam uspeh bude da samo odemo tamo. To je neko moje mišljenje u kom bi pravcu trebalo da idemo i siguran sam da ćemo sada sa selektorom ići u tom pravcu i od prvog dana radimo na tome", naveo je Lukić na konferenciji za novinare.

Obe selekcije su ostale bez šanse da kroz kvalifikacije izbore plasman na naredno Svetsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije će kvalifikacije završiti na trećem mestu na tabeli Grupe K, a Letonija na četvrtoj poziciji.

Lukić je rekao da smatra da novi selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović ima pravi pristup.

"Selektora znam još iz mlađih selekcija, kao i većina momaka. Mislim da su i ostali koji ga ne poznaju sigurno pitali nas koji smo ga znali i rekli smo im sve najbolje. Kad smo sarađivali u mlađim selekcijama sam video o kakvom se treneru i čoveku radi, a posle ovih pet, šest dana koliko radimo zajedno sam video pravi pristup reprezentaciji i igračima", kazao je srpski vezista.

Lukić je naveo i da će se on uvek odazivati pozivu za reprezentaciju Srbije, kao i da njegov klub nikad neće odlučivati o tome umesto njega, i dodao da smatra da bi svaki igrač trebalo da ima takav pristup.

"Uvek ja odlučujem, ne pita se klub da li ću ja da igram za reprezentaciju. Svaki put ću biti tu kad me reprezentacija pozove. Znam da ću biti tu, i u tome ne može klub da me spreči. Smatram da tako treba svaki igrač da pristupa i da se odnosi prema reprezentaciji", kazao je Lukić.